El hilo invisible del color

En "El carácter peculiar de algunas cosas", Verónica García-Peña convierte el color en eje integrador de relatos que charlan con la memoria, la emoción y lo sobrenatural. Cada cuento se organiza alrededor de un rasgo cromático como detonante simbólico, y surgiendo de ese recurso se desarrolla una reflexión sobre lo que palpita bajo la superficie de lo aparentemente trivial. El libro nació de la fascinación que la autora siempre ha sentido por los colores "como portadores de emociones, recuerdos y significados que a veces pasan desapercibidos en nuestra vida cotidiana".

El punto de partida, tal como explica la propia escritora, surge de una experiencia mínima: la observación de las paredes de gotelé durante la búsqueda de un piso. De ese gesto cotidiano emerge "Crema", relato inaugural que propone que en las casas con paredes de gotelé habitan muertos.

A partir de ahí, cada color se convierte en un espacio de exploración psicológica y simbólica. El libro se sostiene sobre una pregunta clave: ¿y si los colores tuvieran su propio temperamento, su historia, su biografía secreta? Desde esa premisa, los relatos despliegan una escritura minuciosa, de atmósferas densas y lenguaje sugerente, donde lo sensorial se alía con lo emocional. La autora cultiva una prosa que roza la musicalidad –no en vano ella misma compara el conjunto con un disco de canciones–, en la que ritmo y tono se equilibran con precisión.

La obsesión por la huida, uno de los temas recurrentes en la obra, funciona como contracanto a la inmovilidad de los espacios descritos. Los personajes parecen atrapados en el interior de sus propios colores, en habitaciones que respiran con ellos y los observan. En ese sentido, "El carácter peculiar de algunas cosas" puede leerse también como una reflexión sobre la identidad, la pérdida y la necesidad de reinventar la mirada. Una de las obsesiones que recorre en el libro es "la necesidad de huir. Diferentes colores que dan tanto luz como oscuridad a la sensación que todos sufrimos alguna vez de estar atrapados. Quizás, en cierto modo, los personajes que habitan las historias de este especial caleidoscopio narrativo también lo estén. Sus historias y emociones, así como sus deseos más íntimos, esos que muchas veces no nos atrevemos a decir en voz alta, se reflejan en los distintos colores que aparecen en el libro".

Un libro que es "una invitación a mirar de otra manera lo que nos rodea. Cada cuento es un intento de mostrar que incluso lo cotidiano, lo aparentemente simple, tiene un carácter propio. Los colores nos acompañan y nos transforman, y a través de ellos podemos descubrir emociones y sensaciones que no siempre sabemos nombrar".