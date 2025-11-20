Una oportunidad para el arte

No es frecuente contemplar en nuestro entorno exposiciones de arte como "Ecos de color", propuesta de Fuensanta Sobejano en la galería Arancha Osoro de Oviedo. La artista, formada en el ámbito del arte digital, plantea un trabajo bastante novedoso, técnica, formal y conceptualmente. Es habitual que, entre las propuestas de esta galerista, actual presidenta de la Asociación de Galeristas de Arte Contemporáneo de Asturias, se perciba una apuesta por jóvenes valores, con proyectos alternativos y arriesgados que han convertido a este espacio expositivo en referente.

La muestra, en cuyo título está implícita la huella de algunos trabajos anteriores que conviven aquí con otros realizados recientemente, remite a las resonancias que desencadenan obras vertebradas desde el culto al color y sus infinitas posibilidades. El carácter pictórico está muy presente en unas obras que integran medios digitales y materiales analógicos, como también lo están algunos referentes artísticos que han abanderado el color a lo largo del siglo XX, desde los campos de color de Mark Rothko hasta el arte óptico de Carlos Cruz-Diez.

"Meta Blue & Yellow & Pink" y "Meta Green & Blue & Yellow & Light" / LNE

La exposición está dominada por un fuerte carácter instalativo que propicia la interacción con quien la visita. Alguna pieza se apoya directamente en el suelo; otra, con bisagras unidas a la pared, es abatible; e incluso se expone una obra exenta tensada desde el techo que prácticamente podemos rodear. Pocos proyectos resultan tan sinceros a la hora de hablar de la indefinición del "hecho artístico", es imposible ubicarlo en alguna disciplina artística, desborda cualquier clasificación tradicional. Visitar la original y dinámica presentación de sus trabajos en la página web (fuensantasobejano.com) resulta bastante clarificador.

Pero, realmente, lo más sugerente de su propuesta está en la pura contemplación. Son obras con efectos ópticos sorprendentes que cambian a medida que nos acercamos o desplazamos, que requieren de nuestra mirada. La riqueza de matices vibra e irradia desde la bidimensionalidad del soporte, se percibe algo misterioso que emana de cada propuesta, una experiencia sensorial solo perceptible en un encuentro directo con las obras. Las imágenes que acompañan esta crítica lejanamente responden a la realidad, pues la singularidad de estos trabajos se tiene que experimentar en vivo.

"Tríptico Sunset". / LNE

Más allá de desvelar los engranajes de la creatividad de esta artista, lo cierto es que las superficies de PL sobre aluminio poseen unas texturas y una rugosidad propiciadoras de efectos de refracción lumínica realmente singulares. Son interesantes las piezas que mantienen el mismo formato, series cromáticas que parecen partir de un mismo patrón. Así se advierte en las obras "Meta Blue & Yellow & Pink" y "Meta Green & Blue & Yellow & Light", que conforman un atractivo díptico cuya estructura interna remite a las composiciones de Josef Albers y que recuerdan el concepto ventana desarrollado por los orfistas Robert y Sonia Delaunay.

Es necesario visitar esta exposición para sentir la experiencia de ser invadidos por el color. Las piezas de pequeño formato parecen condensar toda la fuerza y densidad de las gamas cromáticas, mientras que las de mayor tamaño, con su carácter cambiante y expansivo, dialogan con nosotros. "Tríptico Sunset" es, desde mi punto de vista, la obra más atractiva de la muestra, nos hallamos ante una alusión directa a formatos que remiten a los cuadros religiosos característicos del Medievo. El tratamiento de las superficies cromáticas es bastante contenido, aludiendo a los tonos dorados de algún atardecer y aportando una lectura poética que, de alguna manera, suaviza lo espectacular de la propuesta.

"Meta orange, pink and red". / Pablo García

"Ecos de color" recuerda cómo cada matiz es capaz de despertar una emoción diferente en cada persona, y cómo cuando el/la artista tiene la sensibilidad adecuada para aglutinar distintos tonos, éstos vibran provocando respuestas sensoriales imprevisibles, sorprendentes. Como afirmó en su momento la pintora inglesa Bridget Riley, artista a la que me remite constantemente esta muestra, el arte siempre "debe ofrecer una experiencia, ofrecer una posibilidad".