Reguerada Fest y más

La feria de tou tipu de coses que se vien cellebrando en Candás –inclui dende empreses a lliteratura, arte,escénica, música y gastronomía– tien una particularidá. El nome del eventu –ya bien conocíu– básase nuna cita d’interés llinguísticu-cultural. "Reguerada" refier na menos que al primer escritor reconocíu de la lliteratura asturiana moderna, o seya, Antón de Marirreguera. Esti alcuñu estéticu reviértese porriba la feria dándo-y col so patronazgu el sentir modernu, orixinal y hasta patrióticu que-y correspuende. Y como Antón González Reguera provién del añu 1605 tenemos dende entós más de cuatro sieglos de viaxe. Y por delantre esperemos que unos cuantos más, munchos, del recorríu que necesita la nuesa llingua, y nun solo n’Asturies, como pa facese una realidá consistente y duratible d’Europa y del mundu.

Esti añu tocóme arrimame al pieslle de la Reguerada Fest gracies al cuidiáu de Xaime Martínez, que coordina la feria. Eso permitióme actuar colos poetes Alfredo Garay y Marina Pangua nel númberu caberu, Poesía Electrónica, anantes de la clausura y de los bailles del grupu San Félix. Y como pela Fábrica de Ortiz, tan bien renovada pala cultura candasina, andaben bastantes amigues y amigos –tanto d’hai mediu sieglu como d’hai mediu añu– resulta qu’agora quedamos d’amigos toes y toos, organizadores y asistentes.

¿Pero qué ye lo que llogramos facer cola Poesía Electrónica? Lo primero participar d’un actu cultural, y comercial si se quier, pensáu, preparáu y perfechu en llingua asturiana.¿Y qué importancia tien eso? Pues, home, que los actos, eventos, cellebraciones podríen ser asina y quiciabes deberíen selo en determinaes circunstancies. Polo tanto la Reguerada Fest ye un exemplu d’eso. ¿Cómo decilo? Antes que nós actuaba el gastrónomu Lluis Nel Estrada con una sesión de showcooking, o seya, una Amuesa Culinaria. El platu cocináu diba pel so llau pero la llingua que lu desplicaba yera l’asturianu profesional del cocineru.

Alfredo, Marina y servidor ficimos lo nueso recitando poemes y danzándolos un poco al son de la música puesta por The Coffee Bar. Alfredo Garay que ye de Cuideiro de tola vida, home de la mar y de les sos aduanes, repasó la vida d’él y del so pueblu en poemes d’un asturianu seriu acordies con ella, na que de neñu deprendió too menos a nadar, según la costume d’antaño. Marina Pangua tiró de la so novela "Bisarma" contando en prosa poética lo que-y pasó y sintió durante la so formación en París de la Francia, tanto na mente como del alma. Yo tamién lleí dalgún poemín, como’l sonetu "Angelus Novus", que-y gustaba pedímelu Xuan Bello. De xuro porque’l anxel nuevu ye una fía, la fía asturiana.

De Marirreguera a Reguerada Fest camudaron enforma uniformes de bablistes y artistes en xeneral. Del traxe con chalina’l cuellu y sombreru a xuegu ( non boina, non montera picona), uniforme pa presentase en concursos y fiestes caseres de la burguesía (ver semeyes sobre too de finales del XIX y primeres décades del XX) pasóse a lo d’agora: les fantasíes del traxe nacional o les moderneces de la moda ensin más.

El vienres 14 de payares hebo conciertu en Reguerada Fest, a les 20:30 hores. Yera de Ferla Megía. Imaxino que quienes siguen a esti novísimu grupu-cantante-danzarín tarán al tantu de la cosa rapera, o más bien hip hop. Impresionante el ritmu, expresivu, eróticu. Suena la característica lletra aturuyada. Ta en bable. Ye asturianu de la música popular urbana.

