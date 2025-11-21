Un Alejandro Sanz refrescante, cercano e inspirado en su nuevo álbum, '¿Y ahora qué +?'

'¿Y ahora qué +?' Alejandro Sanz Sony Music Pop-canción ★★★★

Los cambios en el modo de facturar la música alcanzan incluso a una figura tan consolidada como Alejandro Sanz, que ahora no parece dar nada por seguro y ha entregado su nueva colección de canciones de un modo inédito en su carrera: un goteo de 'singles' y un epé de seis canciones, '¿Y ahora qué?', publicado el pasado mayo, al que sigue ahora el álbum, con otras siete piezas de estreno. Y no es la única novedad a la vista.

Este '¿Y ahora qué +?' confirma la tendencia a un minimalismo, en materia sónica y de producción, ya perceptible en el álgido primer adelanto de esta etapa, 'Palmeras en el mar', lanzado hace un año. Vemos al cantante madrileño alejándose de las superproducciones de otros tiempos, de las 'power ballads' y los frondosos arreglos latin-jazz, como ya nos advirtió en aquel álbum confesional titulado 'Sanz' (2021), que no llegó a presentar en vivo. Muchos 'featurings', siete, trazando complicidades con figuras de generaciones más jóvenes. Abundante latinidad, sí, pero sin expresiones aparatosas, con pistas electrónicas sutiles y el roce de las cuerdas de la guitarra acústica.

Trópico y toque soul

La nueva remesa de canciones nos reserva un simpático meneo tropical en 'Las guapas', con toque de metales y una lírica de denuncia cordial de las féminas castigadoras ("es lo que tienen las guapas, que no tienen compasión"), y una lograda conexión con el mallorquín Rels B en 'No me tires flores' ("que eso es pa’ los muertos", añade). Lírica con múltiples variaciones sobre el mismo "t’aime", como diría Serge Gainsbourg, amores y desamores, y continuados suspiros por relaciones imposibles: atención a 'Mil motivos', dueto con el mexicano Carín León en el que la balada adquiere una tonalidad soul 'downtempo' en la que vemos a Sanz en un territorio inhabitual.

El diálogo entre lo digital y lo orgánico, y entre lo moderno y lo tradicional, entrega su mejor carta en 'Me veía', tema de complexión 'abolerada' que versa sobre la transformación (y el fundido) de los sentimientos. 'Rinowa', con la venezolana-estadounidense Elena Rose, resulta más discreta. 'La cita' funciona en ese 'beat' dominador y el intercambio de perspectivas vividas con la argentina Emilia, y 'Qué injusto' cierra el álbum con el Sanz más reconocible, baladista de armonías emotivas, en versión desnuda.

Junto a estos siete estrenos está el material ya alumbrado en el epé, donde despuntan piezas como la recogida 'El vino de tu boca', el voluptuoso dueto con Shakira en 'Bésame' (20 años después de 'La tortura') y el cruce de México y Cuba de 'Hoy no me siento bien', cita con el tejano Grupo Frontera. Material, todo él, con el que Alejandro Sanz desafía la ley según la cual los artistas de larga trayectoria no pueden hacer más que refugiarse en sus viejos logros o, a lo sumo, ofrecer más de lo mismo. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Balloon Balloon Balloon' Sharp Pins K Records Pop de baja fidelidad ★★★★

Como a su admirado Robert Pollard, al joven Kai Slater las canciones se le caen de los bolsillos. Él las recoge y las graba en una o dos tomas, con la prisa de quien teme que, si las deja madurar demasiado, perderán propiedades. Aquí hay una veintena. El conjunto respira devoción por los Beatles, los Who, Big Star, los Soft Boys y, claro, Guided By Voices, pero a la vez compone un paisaje muy personal hecho de gran talento melódico, irresistible romanticismo y magia destartalada. Rafael Tapounet

'Chet Baker Performs and Sings Swimming by Moonlight' Chet Baker Slow Down Sounds Jazz ★★★★

Resulta que 'Let’s Get Lost' (1988), retrato del Chet Baker crepuscular y una de las películas musicales más fabulosas de todos los tiempos, aún tenía algo más que ofrecer. Su director, Bruce Weber, desentierra grabaciones en estudio y en directo que Baker hizo durante el rodaje y que quedaron fuera del montaje final. El envoltorio musical es correcto sin más, pero cuando canta, frágil, como si estuviera a punto de desaparecer, Chet Baker hechiza como nunca. Roger Roca

'Tranquilizer' Oneohtrix Point Never Warp Records Ambient ★★★★

Si la música es un lenguaje universal, Daniel Lopatin es una de esas pocas personas con el don de transmitir sus ideas de forma cristalina sirviéndose únicamente del sonido. Frente a la concepción del ambient de Brian Eno como pura textura sonora sin narrativa, pensada como complemento de otra experiencia, 'Tranquilizer' es una experiencia en sí misma. Y una bien intensa. Mediante la confrontación de sintetizadores sedantes y retrofuturistas con un collage sonoro siempre caótico y 'glitchy', el último disco de OPN dibuja unos paisajes sonoros liminales que sirven de puente entre un presente de sobreestimulación y un pasado retratado desde el refugio de la nostalgia. Porque, frente a una realidad cada vez más imprevisible y distópica, la memoria de lo ya vivido actúa como un bálsamo espiritual que, al igual que los temas que componen este disco, siempre acaba por escaparse de las manos. De forma casi mágica, este pulso constante de energías opuestas termina por lograr un efecto liberador tras una hora de escucha. Como una meditación guiada moderna. Patricio Ortiz