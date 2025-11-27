La identidá minera d’Asturies, tantes veces negada nel discursu políticu y estéticu de les últimes xeneraciones, resurde, extemporánea y incómoda, en poemarios como "Fondures" de David Fueyo pa recordanos lo que nunca debiéramos escaecer: l’esfuerzu y el sangre que pagaron "La vida en manera fácil" de la que se beneficien dellos nietos y bisnietos de mineru qu’anguaño faen por olvidar la xenealoxía familiar. Nun dexa de ser irónico que lo que se reivindica dende la lliteratura –la memoria de la sofrencia de los mineros– tovía siga golpiando, como ocurrió la selmana pasada, el cuerpu y la conciencia de la ciudadanía actual.

David Fueyo bebe de la poesía minera más clásica: la de Manuel Pilares y Mánfer de la Llera. La música tamién tien un papel importante na concepción de la obra: la primera parte, "Ayeri", va precedida d’unos versos de la mina que canta Diamantina Rodríguez y la segunda, "Güei", toma dos estrofes d’un tema de Los Stukas, "Luchador en crisis". Estes influencies súmense a les coincidencies temátiques y de posicionamientu que venceyen a Fueyo a otros poetes asturianos del tiempu d’él, como Pablo Rodríguez Medina, o más nuevos, como Alejandro Fernández-Osorio. Con esti últimu, en particular, comparte la esperiencia del llegáu por negación: la identidá familiar minera herédase mesmo si nun se trabaya na mina –"nunca baxé embaxo, / pero embaxo, tampoco, / nunca dexé de tar"–; lo que s’hereda ye, tomando una imaxe de Miguel Hernández, la corona de sudu de quien lluchó pa que los suyos nun lo tengan que facer: "que los mios fíos estudien / que nun tengan que baxar".

El títulu del llibru, "Fondures", faciendo una alusión doble a los corazones del poeta y de la mina, anticipa’l propósitu d’aunir les identidaes colectiva y personal. De la suma de les dos resulta una identidá ciudadana construyida a la contra, oponiéndose conscientemente a la desarticulación social y el desenraizamientu de la posmodernidá. Les armes d’esti combate tán feches de palabres: los rellatos familiares de la güela Isolina, de Ronderos, "que tantes hestories de la mina me cuntó". Palabres pronunciaes na variedá quirosana del asturianu, que presten al llibru un aire de discursu faláu, que les repeticiones y el recursu continuáu a la coordinación sintáctica contribuyen a afitar.

El llibru ye ricu en puntos de vista narrativos: el de la madre, el del güelu –"Sei que vengo de l.lueñe, de los montes de Quirós"– y el de les muyeres de la familia –"col pelo rapáu y la cabeza alta, / (…) regreso a casa"–, que s’espresen n’estilu directu; y tamién el del autor, qu’unes veces s’escuende detrás d’un narrador esternu y otres s’inscribe en testu como’l suxetu que recuerda y escribe –"nun baxes (…) / nun muerras, / bisagüelu de l.lábana de mármol nigru con nome en l.letres de plata"– y encamienta –"Nunca lo dexemos de recordar / pa qu’enxamás se repita"–. N’otros casos, l’autor asoma como personaxe: "Ma, tomemos un café equí, dígo-y, / y el.la, mira escontra’l fondu’l val.le (…) / Non, David, meyor non". Toos ellos, incluyendo al autor–personaxe, son oxetu d’una calificación moral; asina, los fugaos pasen a ser "los vencíos, / los repudiaos, los malditos".

La memoria familiar conforma un álbum con distintes llocalizaciones: Quirós, la cuenca’l Nalón y, na tercera parte, titulada "Futuru", el barriu de Pumarín n’Uviéu. Como filu conductor, plantégase una reflexón ética: la necesidá de tener presente la intrahistoria de la clase trabayadora pa valorala y tamién pa midise con ella, como fai’l poeta na composición titulada "Ciañu 1940-Nueva York 2014", onde establez una identificación ente les figures del güelu y la suya propia.

Llibros como "Fondures" dan fe del cambiu d’orientación que se ta produciendo nuna parte de la poesía asturiana que, de la mano d’autores mozos como Raúl Alonso, ta evolucionando hacia una lliteratura social y rexeneracionista que tien a Asturies como oxetu. De la constatación de la cayida, tan común nel cambiu de sieglu, pásase a la formulación desiderativa d’un futuru enraizáu na Historia del país.

Fondures David Fueyo Baxamar, 74 páxines 12 euros

