Tinta fresca
El cine negro brilló en los 80
Estudio de un género que encontró su propia modernidad entre crudo realismo y exuberante videoclip
Los años ochenta sirvieron, entre otras cosas de profundo calado cinematográfico que aún hoy siguen alimentando el imaginario colectivo de generaciones de espectadores, para fraguar una reinvención del cine negro. Veníamos de varias décadas de (justa) mitificación del Hollywood clásico y, de golpe y balazo, el género recobró la (necesaria) conciencia de su propia relevancia: surgieron festivales especializados, se multiplicaron las revistas monográficas y se hizo robusta una corriente retro que rendía tributo a un pasado de esplendor. No solo se trataba de un ejercicio nostálgico, ni mucho menos. El noir lució sus mejores y sacó sus mejores armas en los terrenos productivos y estéticos, adaptándose a los nuevos tiempos con una personalidad que fusionaba la herencia del crimen urbano crudo y duro con los destellos espasmódicos del videoclip y las tinieblas del desencanto contemporáneo.
"El cine negro en los años 80" sirve en bandeja de plomo un menú imprescindible y por lo tanto exhaustivo de aquella década decisiva, no solo en la gran industria estadounidense o francesa, sino también en cinematografías menos exploradas –de Hong Kong a Argentina, pasando por España– que ofrecieron enfoques propios al género, y altamente estimulantes. El volumen cuenta con un prólogo de Andreu Martín, referente indiscutible de la novela negra y testigo de primera mano de su traslación cinematográfica durante aquellos años. Martín reivindica la energía creativa y la libertad con la que directores y guionistas reformularon las claves del noir para una generación marcada por la violencia mediática, la corrupción política y el auge imparable del mercado doméstico del vídeo.
"Los 80 son una década con una fuerte definición estética y temática, donde el peso del cine norteamericano sigue siendo enorme, mayor que en los 60 y los 70. Es la década en la cual Hollywood regresó a una posición dominante, con los estudios siendo sistemáticamente comprados y vendidos a grandes compañías ajenas al cine. Los 80 son también un periodo de cambios estructurales clave, no solo por la nueva política de estudios en Hollywood, sino a nivel mundial, al afianzarse el nuevo mercado doméstico del VHS y adoptar las televisiones el papel de productoras". Y el cine negro se transformó. La caída de la censura y el auge del realismo visual permitieron una nueva crudeza moral. El cinéma du look francés, la estilización del heroic bloodshed hongkonés y la narrativa fragmentada del videoclip redefinieron su estética. "Blade Runner", "Vivir y morir en Los Ángeles" o "37°2 le matin" mostraron que el noir podía dejar de mirar hacia atrás y brillar con sus propias sombras.
Noir 80. Cine negro 1980-1989
Adrián Esbilla
Desfiladero, 318 páginas 24,90 euros
