Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cine

Un tribunal de Irán condena a un año de prisión al director de cine Jafar Panahi por rebeldía

El cineasta, quien ya recibió el Oso de Oro en la Berlinale de 2015 por la película 'Taxi Teherán', salió de Irán durante el mes de mayo tras tener prohibido hacerlo durante 15 años

Archivo - El director de cine iraní Jafar Panahi durante la presentación en Roma de su película 'Un simple accidente', en octubre de 2025 (archivo)

Archivo - El director de cine iraní Jafar Panahi durante la presentación en Roma de su película 'Un simple accidente', en octubre de 2025 (archivo) / Europa Press/Contacto/Anna Maria Tinghino

EP

MADRID

Un tribunal de Irán ha condenado en rebeldía al director de cine Jafar Panahi por cargos de "propaganda contra el régimen", según ha confirmado uno de sus abogados, meses después de ser galardonado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes por 'Un simple accidente'.

El abogado, Mostafá Nili, ha especificado en un mensaje en su cuenta en la red social X que un tribunal revolucionario ha impuesto además al destacado cineasta una prohibición de salir del país durante dos años, a pesar de que en la actualidad se encuentra en el extranjero, al tiempo que ha adelantado que presentarán una apelación a la sentencia.

Panahi, quien ya recibió el Oso de Oro en la Berlinale de 2015 por la película 'Taxi Teherán', salió de Irán durante el mes de mayo tras tener prohibido hacerlo durante 15 años y varios meses en prisión. Así, estas restricciones fueron levantadas después de que cumpliera su sentencia, durante la que mantuvo una huelga de hambre en la cárcel de Evin.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras
  2. El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
  3. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  4. Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
  5. La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
  6. Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
  7. Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses
  8. Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo

El MEI modifica la nómina de los trabajadores en 2026 y esto es lo que vas a cobrar: " Lo que hace es que literalmente pagues más a la Seguridad Social en tus nóminas"

El MEI modifica la nómina de los trabajadores en 2026 y esto es lo que vas a cobrar: " Lo que hace es que literalmente pagues más a la Seguridad Social en tus nóminas"

El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

El renacer de Jovic en Atenas: hattrick en un derbi caliente (y ejecución sorprendente de penalti)

El renacer de Jovic en Atenas: hattrick en un derbi caliente (y ejecución sorprendente de penalti)

El sonido de las gaitas y unos protagonistas muy especiales para el encendido de la Navidad en Castrillón

El sonido de las gaitas y unos protagonistas muy especiales para el encendido de la Navidad en Castrillón

Lidl también piensa en nuestros perros: colección navideña con varios modelos disponibles

Lidl también piensa en nuestros perros: colección navideña con varios modelos disponibles

Marisa Valle Roso lanza un villancico sobre "Las salguerinas" de Pillarno

Marisa Valle Roso lanza un villancico sobre "Las salguerinas" de Pillarno

Última hora de Rocío Carrasco tras el borrado en Mediaset: elimina "Rocío, contar la verdad para seguir viva" tras la condena

Última hora de Rocío Carrasco tras el borrado en Mediaset: elimina "Rocío, contar la verdad para seguir viva" tras la condena
Tracking Pixel Contents