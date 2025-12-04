Cronistes de los conceyos, y más

Vi pela Rede con allegría la semeya del grupu actual de cronistes de los conceyos, qu’andaben de congresu. De sutrucu vínome a la memoria’l nome de la persona que ye la cronista oficial de la mio ciudá d’Uviéu, Carmen Ruiz-Tilve. Conocida y apreciada. Pero al poco taba yo saliendo d’un actu políticu-cívicu de llenu total (presentación del últimu llibru de Pedro de Silva) cuando topéme con un collaciu y amigu de siempres caracterizáu por un ciertu calter: ser el cronista oficial del conceyu de Teverga, ehí ta. Pregunté-y y díxome que taben poniendo al día l’asociación de cronistes con propuestes d’ameyorarala y rellanzala al futuru. Que la foto trai 35 persones y que cuntaben lo primero rellenar toos los conceyos (que son 78). Felicitélu pola ñiciativa d’un simbolismu que presentará munchos rellatos por aciu de les distintes hestories cotidianes o anovaes de la nuestra unidá. O quiciabes conflictives o tristayes, que nun dexa d’habeles. (Na mina hai poco, que nun debiera.) Dempués el mio maxín corrió a Llanes alcordándome con fuercia del periódicu "El Oriente de Asturias". Colos medios d’entós, ufiertaba, ente otres coses, cróniques llocales de noticies y sucesos qu’enllazaben colos de la xente allegao en Hispanoamérica. La figura de Don Manuel Maya, l´últimu direutor de la publicación, enllenó de ciñu y almiración el mio recuerdu. Nun hai por qué fixase nesta columna nel papel importante de la llingua asturiana naquelles cróniques tan amañoses que publicaba Manolo Maya, pero igual yera de decir que les nueves cróniques xenerales de los nuesos conceyos han de tener en cuenta la llingua del llugar y escribise cuando fuera afayaízo nel asturianu nornalizáu.

Hai cronistes enforma de conceyos y eso llévame al nome del escritor, eruditu y notable asturianista que tien el llabor y l’honor de ser cronista oficial de la villa de Xixón: Luis Miguel Piñera. El casu ye que hai que lleer con almiración l’artículu n’asturianu publicáu por él nesti mesmu mediu (LNE, 26/10/25) na seición "Crónicas gijonesas": Titúlase "La Academia Asturiana d’Artes y Lletres". Primer párrafu: "Fabriciano González García, ‘Fabricio’ (Xixón, 1868-1950), foi Cronista Oficial de Xixón dende’l 18 de marzu de 1943 hasta la so muerte l’un de payares de 1950".

Luis Miguel Piñera va a xunir d’esti xeitu la memoria y homenaxe al predecesor con un estudiu concentráu y precisu de periodismu exemplar: "Fabricio" foi quien fundó la institución "Academia Asturiana d’Artes y Lletres". Allegó nesa xera a la llista d’escritores, con o ensin alcuñu, que caltuvieron durante décades dende Xixón el proyeutu d’Academia que Xovellanos y los sos collacios y amigos pensaren pal nuestru país. L’apellíu de l’Academia –Artes y Lletres– indica’l sentíu d’entos d’algamar un conxuntu humanísticu d’actividaes nel que rellumara el propósitu principal. Eso veráse sorrayáo nel que paez el parágrafu más expresivu de los que Piñera presenta. Trátase del "Títulu 1, Artículu primeru" del documentu de la fundación de l’Academia Asturiana d’Artes y Lletres.

"Fúndase en Xixón una Academia Asturiana d’Artes y Lletres col oxetu del cultivu, espardimientu y conservación del nuestru idioma rexonal, la publicación d’una Diccionariu, una Gramática bable y la creación d’un teatru rexonal".

Hai qu’ensertar equí qu’esti textu salió el 15 de marzu de 1919 na publicación "El Regionalista Astur", debida tamién a la ñiciativa editorial de "Fabricio". La referencia al teatru débese a la presencia social d’esi espeutáculu nel primer cuartu del sieglu XX. "Fabricio" ye ún de los autores más reprentativos del teatru n’asturianu. Lo que queríen los nuestros collacios cola só Academia cumplióse: eso sí, tardó más de un sieglu. Velahí.

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies