Gypsy Rose Lee, entre la comedia negra y el cozy crime

El género negro se ha convertido en omnívoro porque es capaz de absorber a todos los demás, de ahí la necesidad de crear subdivisiones para un estudio riguroso. Así, desde Edgar Allan Poe, la primera escisión se produjo en el periodo de entreguerras, cuando la novela enigma dejó paso al hard-boiled de Raymond Chandler, Jim Thompson y Dashiell Hammett. Luego aparecerían más variantes, producto de su entrecruzamiento con las identidades nacionales o con la Historia. Actualmente se han potenciado el true crime, tanto en la narrativa como en las pantallas, y el cozy crime, como referencia a una trama ligera, de "asesinatos amables", apta para todos los públicos y en localidades pequeñas y cerradas. Agatha Christie lo popularizó en el bucólico pueblo de Saint Mary Mead, donde Miss Marple resolvía crímenes. Otras escritoras siguieron la senda, como Josephine Tey o Helen McCloy. Después, en la década de 1985 a 1995, se difundió con la serie "Se ha escrito un crimen", protagonizada por Angela Lansbury en el pueblo ficticio de Cabot Cove. Hoy tenemos exitosos escritores que siguen esa tradición, como Richard Osman. En España, se han publicado interesantes trabajos como los de Isabel Lizarra, "Los casos de Clara Campoamor" (2022), la serie escrita por Elia Barceló en la ficticia urbanización de Santa Rita o "El club de la niebla" de la asturiana Leticia Sánchez Ruiz.

Ahora, la editorial Hoja de Lata ha publicado "Los crímenes del burlesque", primera novela de Gypsy Rose Lee (1911-1970), cuyo título original fue "The G-String Murders" (1941) y, al trasladarla a la gran pantalla en 1943, la titularon "Lady of Burlesque", bajo la dirección de William Wellman y protagonizada por Barbara Stanwyck. Gypsy fue una famosa actriz y vedette norteamericana de los años cuarenta, con una importante carrera en el cine –posee una estrella en al Paseo de la Fama en Hollywood–y la televisión, que también se introdujo en el mundo de la literatura. Así, sus memorias, "Gypsy, A Memoir" (1957), fueron llevadas al musical y al cine con el título de "Gypsy: A Musical Fable", estrenada en España en 2025 con producción de Antonio Banderas. Además, escribió dos obras de teatro: "The Naked Genius" (1943) y "Doll Face" (1945). Como curiosidades extraliterarias, diremos que apoyó con donaciones a la II República en la guerra civil española.

La trama de "Los crímenes del burlesque" se desarrolla casi por completo en el Old Opera, un cabaret de New York, menos unas escenas que transcurren en una comisaría, como resultado de una redada propiciada por la Liga de la Pureza. La autora nos ilustra con un despliegue de conocimientos de la farándula y del mundo de las variedades. Un ejemplo lo tenemos en la página 194, al describir las luces que se encendían al comenzar la función: "Se encendieron todas las luces del escenario y entre bastidores: las calles, las candilejas, las de trabajo, las rojas y las azules e incluso las cazuelas y las diablas".

En ese cabaret trabajan ocho vedettes venidas de los estados del sur. Son chicas que trabajan duro en caóticas sesiones de burlesque, "La Follies de los pobres" como lo define H. J. Moss, el propietario del Old Opera. La protagonista será la propia Gypsy Rose Lee, que lee las hojas de té, presume de alma gitana y ha trabajado en el Rialto de Chicago. Su novio es Biff, una suerte del Dick Tracy dibujado por Chester Gould en el Chicago Tribune. Entre sus compañeras destacan Lolita la Verne, que "tenía corazón, pero le funcionaba al ritmo de la caja registradora" (p. 61); Alice, la stripper de cara angelical que cecea al hablar, Gee Gee y la Princesa Nirvena, a la que todas odian. En realidad, son chicas valientes rodeadas de novios mafiosos, empresarios sin corazón, vendedores de tangas, tramoyistas, porteros y policías tan corruptos como babosos.

Una singular familia teatral que cierra filas cuando dos de las vedettes son estranguladas con sus propias tangas. El vocabulario es muy rico, el ingenio de la autora desborda las páginas, los gags de escena retratan una época como el mejor cronista y todo rodeado de un indiscutible y agudo sentido del humor. La trama, bien armada, genera una tensión se incrementa en una combustión lenta hasta la tormenta final.