John Cheever, el agua oscura del desasosiego

John Cheever es uno de los grandes nombres de la literatura norteamericana, aunque no tenga al aura mítica que poseen otros. Ni falta que le hace. Basta con ver la atención editorial que reciben otros colegas frente a la discreta repercusión que tiene su obra. Celebremos, pues, la publicación de una edición ilustrada de "El nadador y otros cuentos". El relato principal es una cumbre del género, y el más conocido gracias a una discutible adaptación cinematográfica que vale la pena por la soberbia interpretación de Burt Lancaster y por un desolador desenlace que dedicaba mucho tiempo a mostrar lo que Cheever solo exponía en una sola frase final. Una propuesta que llega acompañada por unas ilustraciones muy oportunas y perspicaces de Paul Gasol Valls, quien ya desde la portada muestra con una paleta de azules inquietantes la profundidad de un ahogo íntimo con el cebo de las tentaciones más crepusculares. Una piscina de suburbio, sabremos con la lectura, aguas estancadas en la melancolía de lo que fue hermoso y que ahora es un sumidero de recuerdos hostiles, donde los territorios amables y luminosos ocultan gritos mudos y desgarros que no admiten sutura.

Las ilustraciones se mueven entre el realismo amenazador y las pinceladas oníricas. Se cuelan como una mirada de espía tras los visillos y desarrolla de forma tangencial los momentos que estrangulan al drama, sin regodearse en sus heridas y arrimándose a veces a los escenarios, a las sombras, a los silencios. No se trata tanto de ilustrar literatura como de escoltar percances del ánimo, como fotos tomadas sin personajes posando, como pequeños instantes que agrandan la geometría del fracaso. Y del dolor. Y de la ruina. No ilustran los cuentos; ilustran su estado de (des)ánimo.

Cheever es el maestro de las crónicas elegíacas de una América de piel muy blanca y muy protestante. Como otros genios de la literatura norteamericana, su capacidad para llenar las páginas de sensaciones que se pegan a la memoria es asombrosa. Maridos y mujeres de reacciones inesperadas, astilladas por el trompazo de la derrota. Víctimas del sueño americano que descubren desde la perplejidad que sus logros nunca son suficientes. No está de más rastrear el espíritu de Scott Fitzgerald por esos cuentos en los que se tiene la sensación de asistir a un funeral lleno de emociones cloradas y tristezas que piden socorro sin que nadie escuche. No hay salvavidas a mano. Cheever tiene el don de transformar la peripecia doméstica en tragedia griega. "Adiós, hermano mío" explora la tensión entre dos hermanos que encaran la vida desde (o)posiciones muy distintas. "El marido rural" juega con maestría las bazas de lo imprevisible a partir de un inicio que tiene algo de suspense: el protagonista sobrevive a un accidente de avión y cuando regresa a casa se encuentra con la indiferencia total de su familia. Ambos cuentos podrían ser, perfectamente, material para sendas novelas, pero Cheever opta por las distancias cortas, por la sugerencia que invade las líneas, por las elipsis como piezas abatidas por un arte mayor

"El nadador", en cambio, es un relato perfecto. No hace falta estirarlo más. No le sobra nada, no le falta nada. Tiene un punto de partida tan metafórico como intrigante: un hombre ya maduro se propone cruzar el condado nadando a través de las piscinas de sus vecinos. Lo que empieza como un gesto superficial y lúdico, y también como un desafío que sella la decadencia, pasa a ser una ruta por piscinas de todo tipo y condición, una odisea de pies descalzos con huellas mojadas de Beckett y Kafka hacia la hierba sintética de la demolición, la indiferencia y la quiebra económica y social. Neddy Merrill, de cuerpo atlético aún y aún carismático a pesar de los pesares, puede parecer alguien que sabe salir a flote aunque fuerzas ocultas tiren de él hacia abajo, pero la realidad que va desnudando Cheever poco a poco, con una precisión milimétrica en las frases y en los diálogos, impone sus condiciones y la luz oscurece lo que parecía brillante. Estamos ante una Odisea de desandar por casa, un regreso al hogar que ya no existe. El sueño americano convertido en una pesadilla hipotecada y gélida.

Cheever es el cartógrafo exacto y meticuloso de unos mapas sociales en los que las apariencias y el estatus camuflan deseos, miedos y desencantos. Cócteles y espacios llenos de vacíos. Preguntas que caen en vaso roto y respuestas que no satisfacen a nadie. Fachadas que cuesta mucho mantener limpias, piscinas de aguas mansas que, de repente, succionan a alguien que busca una redención salvadora pero se encuentra manoteando en un mundo hostil. Una simple discusión matrimonial que parecía inofensiva toma de pronto en "El marido rural" una virulencia inusitada que parece presagiar un portazo definitivo. O tal vez no: con Cheever es imposible hacer predicciones. Mascotas que simbolizan tantas cosas tontas, códigos sociales que solo conducen a callejones sin salida (muy bien pintados, eso sí), relaciones falsas tras besuqueos de cortés podredumbre, aterrizajes forzosos que a nadie le importan: en Shady Hill no pasa nada espectacular que contar, pero qué bien cuenta Cheever esas refriegas en la mesa familiar, esas lágrimas de cocodrilos atrapados en el fango de los días que siempre son iguales, que siempre se esconden en jardines agradables con senderos y macizos de flores tan perfectos que casi dan pena. Quizá David Lynch leyó al gran Cheever antes de rodar "Terciopelo azul" y se enamoró de imágenes tan inquietantes como ese perro (Júpiter) abriéndose paso por las tomateras "violentamente" con los restos de un sombrero de fieltro entre los dientes. Y así, mordisco a mordisco, el talento cheeveriano arranca de cuajo las flores malditas del "american way of life" para arrojarlas a la piscina del desencanto estancado.