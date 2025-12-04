En las nubes

"Nuages" es una singular exposición de Morgan Bancon en la galería Guillermina Caicoya de Oviedo. La variedad de acrílicos, también de algún óleo, protagonizados por nubes, es una experiencia inmersiva con la que el artista da forma a lo que, en realidad, es inestable e inasible.

Contemplo esta exposición como un nuevo reto de un pintor preocupado desde siempre por las reflexiones previas a la ejecución de las obras y la conceptualización de su trabajo pictórico, un artista que se mueve con fluidez entre la figuración y la abstracción y que en más de una ocasión ha trabajado en torno a esta temática singular. Recuerdo una excelente e inquietante pieza fechada en 2015, "Nuages contra-jour", expuesta en el Musée Goya de la Villa de Castres, en Francia, que podríamos considerar germen de la amplia serie que ahora nos ofrece. En aquella pintura, con un título bastante clarificador, las formas de unas nubes, cambiantes y efímeras por su propia naturaleza, se mostraban escultóricas, solidificadas, recortadas sobre un fondo intensamente iluminado.

"Nuage". / LNE

Se perciben, en el conjunto, una pluralidad de planteamientos que se mueven entre el espíritu romántico de captura de un instante a punto de desvanecerse (que procede de una observación directa) y una construcción de imágenes desde presupuestos teóricos y experimentales. Resultó fructífero acudir a la inauguración y conocer un poco más a un artista que esconde tras su timidez este potencial creativo. Habló de su manera de trabajar, de investigar con maquetas que analiza a partir de la aplicación de luces y sombras para conformar nuevos volúmenes, propiciando realidades paralelas que van más allá, mucho más allá de la propia realidad.

"Cielo de primavera". / LNE

Hay mucho escrito sobre la representación de las nubes en la historia del arte, destacan las teorías de Hubert Damisch o de Stéphane Audeguy. Son interesantes especulaciones sobre los porqués de su representación en el arte, desde las nubes de los cuadros mitológicos y religiosos, cargadas de connotaciones místicas –"El Señor camina sobre las tormentas y las nubes son el polvo de sus pies"–, a las sorprendentes nubes pintadas por Andrea Mantegna, capaces de sugerir figuras que responde a esa Natura artifex, una naturaleza artífice de la creación, sin olvidarnos de la complejidad compositiva de los techos y cúpulas de Andrea del Pozo y muchos otros fresquitas del barroco, e incluso, de Francisco de Goya, artista en el que, desde siempre, encuentro conexiones estéticas con Bancon. En todos estos ejemplos, como recuerda Damisch, se introduce una dimensión de lo trascendente en un mundo, el pictórico, regido por coordenadas compositivas geométricas.

"Ciel baroque". / LNE

La ficción y la realidad se mezclan en esta exposición, las nubes se debaten entre ese afán investigador, de búsquedas y hallazgos creativos que siempre sorprenden, y esa visión referencial e histórica citada, en la que no podemos obviar la mirada nostálgica hacia el paisaje de John Constable, pues esta exposición está impregnada de aquel espíritu romántico. Posee una capacidad única para sintetizar las formas de la naturaleza, para traducirlas a un lenguaje personal y onírico repleto de matices. Sin olvidarnos de la originalidad de sus formatos, destacando tondos como "Ciel baroque" y "Tondo turquesa" o el hermoso "Ciel ovalado".

"Ciel ovalado". / LNE

Como buen conocedor del oficio, Morgan Bancon se mueve con soltura entre veladuras delicadas y transparencias que aportan atractivas sutilezas: "Cielo de primavera" es un deleite para la vista. Pero también hay poderosas y expresivas pinceladas que, en alguna de las obras, como "Ciel agité" y, muy especialmente, "Nuage", un acrílico de 60x60 centímetros, quizá la pieza más inquietantemente atrayente, le acercan al gestualismo libre del expresionismo abstracto, trasciende más allá de la mirada, permitiendo evadirnos de la realidad.