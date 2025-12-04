En el ojo del huracán

El fallo por mayoría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condena al fiscal general ha encendido de nuevo la polémica en torno a la administración de justicia en España. El Gobierno ha cuestionado el fallo y la vicepresidenta segunda, en actitud beligerante, no ha dudado en alentar a los ciudadanos a protestar en la calle. Uno de los magistrados firmantes, Manuel Marchena, publicó meses atrás un libro titulado "La justicia amenazada". El fiscal Carlos Castresana, autor de "Bajo las togas", obra que se presenta estos días, ha declarado que al contrario de lo sucedido con el ejército, la policía y los servicios de inteligencia, "en la Transición no se hizo la gran reforma del poder judicial". Los independentistas y los portavoces de la izquierda radical hablan de lawfare. Pedro Sánchez y Feijóo dictaron sentencia sobre el fiscal general antes del juicio, el presidente declarándolo inocente y el líder de la oposición, culpable. La discrepancia entre las asociaciones de jueces y fiscales es ya habitual. Hemos visto a los jueces parados con pancartas ante las sedes judiciales. Miquel Roca, padre de la Constitución y abogado con dilatada experiencia, ha advertido que la polarización política está vulnerando la presunción de inocencia y que podría afectar la labor de los jueces, causando un daño muy grave al estado de derecho.

La controversia sobre la independencia del poder judicial, la igualdad efectiva ante la ley y el funcionamiento del servicio público de la justicia viene de lejos. Cada ocasión en que procede la renovación del Consejo General del Poder Judicial se aviva el debate sobre la politización del sistema judicial. La objeción al modo en que se efectúa el reclutamiento de los jueces cobra fuerza y está ampliamente difundida la opinión de que hay una justicia para los ricos distinta de otra para los pobres. Los ciudadanos se quejan de la lentitud de las oficinas judiciales, escasas de recursos, en la resolución de los casos, unos cinco millones al año. Todo ello se refleja en la creciente insatisfacción de los usuarios y la valoración tibia en general del trabajo de los profesionales y el conjunto de la administración judicial. El resultado es la frecuencia con que las sentencias son motivo de discusión en el centro de la esfera pública, en particular cuando se pronuncian sobre la violencia de género, la amnistía y la corrupción.

El poder judicial está en medio de la gresca política, donde nunca debería haber caído si de verdad queremos presumir de nuestra democracia, y ha sido puesto bajo sospecha. Por esta razón, el libro de José Juan Toharia no puede ser más oportuno. En pocas páginas resume sus conclusiones de medio siglo de investigación sociológica sobre los jueces españoles, que inició en los años finales de la dictadura de Franco con la redacción de su tesis doctoral, siguió con el barómetro judicial realizado durante décadas por encargo del CGPJ y culmina en esta obra breve y sencilla, que se presta a ser leída de un tirón, sin dificultad alguna. Toharia no necesita hacer una exhibición de su conocimiento, vasto y profundo, de la historia y la situación actual de la Justicia española para dejar en evidencia los tópicos que distorsionan tan notablemente la realidad y conducen por camino equivocado el debate público. Le bastan unos pocos datos y argumentos sólidos y bien trabados para demostrar el origen interclasista de los jueces, la formación y competencia para el ejercicio de su función, su pluralismo ideológico, la honestidad reconocida por los ciudadanos y el protagonismo alcanzado por las mujeres en la carrera judicial, a las que solo les falta para coronar su progresión la ocupación en paridad de los puestos más altos del escalafón. Con la misma concisión y solvencia, Toharia enuncia los problemas pendientes, el traspaso de la instrucción al fiscal y el mapa judicial entre otros, y así completa la panorámica, que calma ligeramente la sensación de alarma que pudiera asaltar al lector por lo que ve y oye en la televisión.