"Sé redil, ama líderes": el primer cómic palindrómico

El dibujante de cómics José Pablo García tiene aficiones singulares y duraderas (por no llamarlas, obsesiones). Una de ellas es crear palindrotiras, es decir, tiras cómicas a modo de palíndromos, que se leen igual del derecho que del revés y terminan creando un efecto desopilante. Las ha venido colgando en su propia cuenta de X/Twitter (@palindrotiras) y en algún que otro blog y ahora, por fin, le dedica a este particular arte su propio tomo, 'Palindrotiras' (Autsaider Comics), subtitulado 'Antología del cómic palindrómico', un asombroso juego con las palabras y sus significados pero también con los estilemas del tebeo. Lo presenta hoy, a partir de las 19.00 horas, en El Tercer Piso de la Librería Proteo (conjuntamente con la edición en un solo volumen de sus adaptaciones al lenguaje gráfico de los ensayos históricos de Paul Preston sobre la Guerra Civil, del que ya hemos hablado anteriormente).

"Este libro ha sido fruto de un proceso muy largo", nos cuenta el malagueño. "Mis primeros tanteos con el palindromismo gráfico se remontan a 2006. Eran viñetas que servían para ilustrar mis primeros palíndromos, que eran muy breves y torpes. Perdí los originales, pero recuerdo que uno de ellos mostraba a Juan Bautista recién decapitado exclamando ¡Salomé, me molas!", recuerda. Poco a poco fue aprendiendo a hacerlos más complejos, hasta que en 2014 creó el concepto de palindrotira, una secuencia de viñetas que tuviesen un solo palíndromo por guion. Al principio eran dibujadas, pero luego, animado por su pareja de entonces, Ada (sí, de nombre palindrómico), abrió la citada cuenta de X/Twitter y empezó a comentar la actualidad política y social con montajes fotográficos. Acariciaba la idea de reunir sus mejores palíndromos gráficos en un volumen pero desechó pronto los basados en montajes fotográficos ("Eran todas fotos robadas de por ahí y me podría crear problemas de derechos", confiesa), así que no le quedó otra que volver al formato cómic, seleccionar los mejores palíndromos de la cuenta y dibujarlos.

Una página de 'Palindrotiras' / Autsaider Comics

Pero, claro, con José Pablo García (recordemos: el autor de una celebrada biografía comiquera de Joselito, que bebía de diferentes lenguajes del noveno arte, desde La Codorniz hasta el manga), nada es tan sencillo: se le ocurrió crear una "ficticia antología del cómic palindrómico". Así que la obra comienza con Sótades de Maronea, un ciudadano de la Alejandría del IIIantes de Cristo y a quien se le atribuye la invención del palíndromo. Por supuesto, José Pablo ha dibujado al antiguo caballero protagonizando su propio palíndromo.

Quizás exagera Gerardo Vilches en la contraportada del libro ("La mayor revolución en los estudios de la narración gráfica desde Will Eisner" dixit), pero, desde luego, el resultado de las obsesiones gramaticales y gráficas (el número de referencias y guiños a compañeros de viñeta es laberíntico) de José Pablo es un artefacto incomparable, que asombra, deslumbra, desnorta y mueve a la carcajada.

Club Palindromista Internacional

García no ha estado solo en esta empresa: ha contado con la «impagable colaboración» de Peramento y ROF, dos miembros, como el malagueño, del Club Palindromista Internacional (CPI), una logia (real, esto no es como lo de la antología ficticia) creada para el estudio, debate y divulgación de todo lo relacionado con los palíndromos. "Se trata de un grupo muy activo: organizamos competiciones, publicamos la revista trimestral Semagames y nos reunimos anualmente en pueblitos del norte (sorprendente, hay pocos sureños en esto del palindromismo)", nos cuenta José Pablo.

Ambos, también colaboradores en la cuestión de Palindrotiras en X/Twitter y Bluesky), seleccionaron, "a lo largo de infinitas conversaciones por correo electrónico", los palíndromos más descacharrantes e incorporaron algunos nuevos. Por cierto, que el tomo lo edita Juan LaSalle, responsable de Autsider Comics y que se hace llamar ATA. Sí, otro nombre palindrómico. Como pueden comprobar, las simetrías, los palíndromos, están por todos lados; sólo hace falta estar atento.