La soledad como condición humana

Predomina una melancolía luminosa y elegante en Anita Brookner (Londres, 1928-2016), hecha de una claridad que revela pero jamás aplasta. Hay escritores que navegan en las tormentas, cuando no son ellos las que las desatan y otros, como es el caso de la autora de "Hotel du Lac" (1984), capaces de observar el temblor del agua en un vaso. En la novela, que ahora publica Libros del Asteroide, y que le valió el premio Booker y la convirtió en una consumada maestra de los más sutiles matices, parece no ocurrir nada cuando en realidad está sucediendo de todo. De hecho, Edith Hope, su protagonista, es una de esas mujeres que parecen no hacer ruido, pero cuya conciencia acaba resonando más que las del resto. Hope, escritora de novelas románticas bajo pseudónimo, ha sido desterrada por sus amigos tras un pequeño affaire sentimental. La envían a un hotel suizo a orillas de un lago, en temporada baja, para reflexionar. Ella obedece, como acostumbran a hacerlo los personajes de Brookner, sin gran entusiasmo pero con una especie de cortesía interior que tienen asumida como si se tratara de una norma inexcusable. En ese refugio apartado y silencioso, entre cortinas de terciopelo y huéspedes británicos que se visten para cenar aunque nadie los vea, se cuece el ajuste de cuentas con una vida que no ha sido exactamente vivida.

Brookner, aunque de puntillas, escribió contra su tiempo y, en cierto modo, contra su país. Mientras la Inglaterra de los ochenta celebraba el dinero fácil y la pujanza del éxito, prefería observar los márgenes del comportamiento de las mujeres que no salían ganando ni aparecían en las fotos. Mujeres casi siempre solteras y solitarias vistas dede el mejor observatorio. Reservadas como, tengo entendido, ella misma fue. En esas mujeres vertía su lucidez, ironía e ingenio y así pasó a ser reconocible –escribió Julian Barnes a propósito de "Un debut en la vida" (1981)– desde la primera frase de sus novelas. "Hotel du Lac", probablemente la mejor de todas, es una historia sobre la independencia femenina, la renuncia al matrimonio y la reivindicación del yo. Aunque puede que lo esté simplificando, ya que Brookner no se dedicaba a los manifiestos sino a las paradojas. Su protagonista, Hope, no se libera del todo, ni se entrega en su totalidad. No existe en su naturaleza epifanía, ni redención, mucho menos catarsis, únicamente una elección silenciosa y profundamente humana.

La autora atraviesa a sus personajes con un hilo dental. Rara vez se permiten grandes arrebatos. La ironía funciona como un recordatorio de que, por muy introspectivos que sean, no están exentos de un humor que bordea la resignación. Incluso cuando estos personajes parecen desbordados, es la contención la que hace aumentar la fuerza emocional. Leer "Hotel du Lac" es como asistir a una conversación privada en un tono discreto; el encanto de esta novela radica en que nada se le impone al lector, solo se muestra: lo mismo el argumento que el estilo. Brookner supo mantenerse fiel a un ritmo de otra época y por ese motivo quizás no siempre fue lo suficientemente valorada por quienes la llamaban "Anita la modesta". Esa fidelidad, sin embargo, no significó en ella un anacronismo y sí una forma de resistencia. Por cortesía estética se negó a imponer un estado de ánimo, a manipular al lector, a dramatizar lo que ya es dramático por naturaleza. O lo que ella entendía por dramático sin necesidad de recurrir a grandes decorados. Un gesto, un desayuno agitado, una frase dicha demasiado tarde, pueden contener una vida entera reflejada en esas habitaciones que de vez en cuando pueblan la buena literatura y en las que los personajes aprenden a convivir con la verdad. Muy anglosajón, por cierto. "La soledad es la condición humana. Cultívala, como se cultiva una alergia", llegó a escribir en "Look at Me" (1983), la novela que precedió a este "Hotel du Lac", tranquilo y absorbente que merece toda la atención lectora.