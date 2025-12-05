Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía

El escritor y periodista Alfonso Ussía ha fallecido en Madrid a los 77 años. Uno de los columnistas más célebres de la prensa española, Ussía era una voz fundamental del hemisferio conservador, colaborador histórico de cabeceras como ABC o La Razón, cadenas de radio como la COPE y Onda Cero y televisiones como Antena 3 o Tele 5. El suyo era un rostro muy popular en debates y tertulias políticas en las que siempre salía a relucir su habilidad como agudo polemista y su cuidado del lenguaje. Como escritor tuvo también un éxito importante con su serie de novelas de El Marqués de Sotoancho, que fueron adaptadas como serie de televisión.

Nacido en el seno de una familia aristocrática, fue el segundo hijo de Luis de Ussía y Gavaldá, conde de los Gaitanes. Por línea materna era nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, autor de comedias célebres y ajusticiado por las tropas republicanas durante la Guerra Civil. También era sobrino del teniente general Jaime Milans del Bosch y Ussía, que sublevó a las tropas de Valencia durante el golpe de estado del 23F.

Formado en colegios madrileños de élite como el del Pilar, inició la carrera de Derecho y luego Ciencias de la Información, pero acabó abandonando ambas para formarse, de manera autodidacta, a base de calle y lecturas. Su vía de entrada a las letras fue la poesía satírica, un género que le entusiasmó de joven y que cultivó en su primera etapa, dejando en él una forma de enfrentarse a la realidad y a sus contrincantes intelectuales y políticos en la que siempre estuvo muy presente su característica ironía, afilada como un estilete.

En la prensa debutó en el diario Informaciónes, con un primer trabajo en su servicio de documentación. Su primer artículo, en cambio, lo publicaría en la revista Sábado Gráfico. Así arrancó una carrera en los medios de comunicación que tuvo como tronco principal el periodismo, repartido en prensa, radio y televisión, pero en la que también hubo bifurcacines hacia la autoría de guiones televisivos y obras de teatro. Escribió hasta prácticamente el último día: el periodista Ramón Pérez Maura recuerda en El Debate que, a pesar de su enfermedd, esta misma semana todavía pudo dictar su último artículo para que fuera publicado en el digital conservador.

Si bien su popularidad vino de la mano de su colaboración con el diario ABC, trabajó también para otros medios: Diario 16, Ya, revistas como Las Provincias, Litoral o El Cocodrilo, llegando a dirigir esta última. En radio y televisión participó en programas emblemáticos como Protagonistas, de Onda Cero, y en diversas tertulias con importantes figuras de la comunicación, el humor y el periodismo. También se aventuró en la ficción, escibiendo los guiones de series como Puerta con puerta. Su obra literaria incluye más de 50 obras que abarcan diferentes géneros: novela, sátira, prólogos, cuentos o crónicas, que acompañan a una ingente producción de artículos periodísticos.

Siempre provocador, era Ussía un polemista directo y acerado que no rechazaba ningún combate ni se retiraba con facilidad. En su escritura había mordacidad y había humor, pesaba la tradición literaria y se percibía siempre un apego por la actualidad más urgente. España y su historia eran su leit motiv y su obsesión, y en nombre de ellas libró mil batallas con todo aquel que no pensaba como él. Su afición por la polémica le llevó incluso a los tribunales. Ese desafío constante a personas e ideas que discutían su defensa del orden, de la tradición y de la unidad de España le granjeó muchos admiradores, pero también una amplia coalición de detractores, incluso en las filas de la derecha.

A lo largo de su carrera, Ussía recibió importantes galardones periodísticos como el Premio Mariano de Cavia y el Premio González Ruano. También condecoraciones honoríficas: la Gran Cruz del Mérito Naval, la Cruz de Plata de la Guardia Civil o la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid hace tan solo unos meses, entre otras distinciones civiles y militares. Su relación estrecha con las fuerzas armadas, que le venía de familia, no fue solo simbólica. En 2014 fue nombrado Sanitario de Honor por colaborar con la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra.

Su hijo, Alfonso J. Ussía, siguió sus pasos: es actual columnista de ABC, como el padre lo fue en su día. Él será el principal depositario de su legado.