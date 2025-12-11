Más allá del canto

El tenor británico Ian Bostridge es uno de los artistas más interesantes de nuestro tiempo. Bien conocido por sus frecuentes actuaciones en nuestro país, especialmente en el campo del lied, compagina su sobresaliente trayectoria artística con una cuidada producción ensayística, además de colaborar de forma asidua con varios medios de comunicación de su país natal.

Publica ahora Acantilado –una editorial que da continuas alegrías a los melómanos– "Pensar y cantar. Reflexiones de un cantante sobre música e interpretación". El libro nace de unas conferencias que el cantante impartió años atrás en la Universidad de Chicago, agrupando diversas ideas esbozadas durante el parón forzoso de la pandemia del covid-19 y que parten del propósito de "cuestionar una identidad, un yo que, durante los últimos veinte o treinta años, ha venido definido por el hecho de subirme a un escenario y comunicar música a los espectadores de salas de concierto y teatros de ópera con una proximidad física y en tiempo real".

Con este punto de partida el ensayo se estructura en tres bloques que beben en la convicción de que "la tradición de la música clásica occidental, lejos de estar moribunda o de ser culturalmente autoritaria, sigue estando viva, porque nos invita a hacernos preguntas de manera constante".

El primer trabajo bucea en obras vocales de Monteverdi, Schumann y Britten en las que se abordan las fronteras entre los géneros y sus identidades. Con la premisa de que para un cantante la interpretación es compleja, especialmente en el mundo del recital, por las exigencias de un texto y una música sobre las que el intérprete ejerce de mediador, pero sin actitud neutra. De hecho, las obras de Monteverdi de inicios del siglo XVII, que el autor ve como "fluidas, extrañas y perturbadoras para un público moderno", nos permiten asomarnos a un universo de múltiples capas que va más allá del entretenimiento cortesano. Analiza "Il combattimento di Tancredi e Clorinda", en el cual el compositor juega con "nociones de género" en una lucha entre los combatientes "llena de ambigüedad erótica". Con la misma óptica analiza "Amor y vida de mujer", de Schumann, con un texto y música escritos por hombres, o "Curlew River" en el que el papel central, la Mujer Loca, lo interpreta un hombre, con las contradicciones y desafíos que esto provoca.

El segundo de los estudios tiene raíces políticas e históricas a través de las "Canciones malgaches" de Ravel que se articulan sobre poemas en prosa de Évariste de Parny. Dos de ellas tienen un carácter exótico, pero es la segunda la que tiene intención política y, de hecho, provocó el escándalo en su estreno, por su carácter áspero e implacable. Se trata de un "grito de libertad anticolonialista, aunque es complejo: escrito no por un malgache sino por un colono francés nacido en la cercana isla de Reunión" y con una historia familiar en la que el esclavismo era un hecho tangible. No es casualidad una obra así en un creador como Ravel, no muy marcado políticamente, pero que se "mantuvo claramente apartado de la autoridad y del establishment".

El cierre del libro consiste en una mirada hacia la muerte a través de obras como "El caso Makropoulos", de Janácek, con la jerarquía del silencio "esencial para la música, los silencios son tan importantes como las notas" o "Winterreise" de Schubert a quien atribuye un "don especial para lo que podríamos denominar una música mortal". Recurre también a otras obras de Britten –un compositor que se entrevera con la carrera del propio tenor– como los "Sonetos sacros", el "Réquiem de guerra" o la ópera "Muerte en Venecia". Ejemplos, estos últimos, de enorme peso formal y expresivo en el contexto del convulso siglo XX.