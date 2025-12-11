Celebrar la vida

Hai un momentu en que la capacidá llectora de los neños y neñes nun se correspuende col ansia que manifiesten d’escuchar histories y sentir cantares qu’estimulen la so fantasía y el gustu que tienen pola música de les palabres. Esti anhelu representa la esencia de la lliteratura y ye a nós, adultos sensibles a la maxa del llinguaxe, a quien correspuende cumplilu, yá seya con cuentos y rimes de la tradición oral o con testos lliterarios escritos pal públicu infantil.

Del entemez de les dos coses –tradición y lliteratura escrita– nacen llibros como "Por mi diba volver a nacer", de la poeta Ana Lamela, onde encontramos poemes tan prestosos como esti del qu’ofrezo unos versos: "Cuerro cola boca enllena. / Coles manes puerques. / Cola risa floxa. / Cola chaqueta al revés. / Colos güeyos brillantes. / Colos bolsos rotos (...) / Duermo coles manes fríes. / Colos botones rotos. / Cola chaqueta puerca. / Cola risa brillante. / Colos bolsos descosíos. / Col pelo moyao...".

L’autora, que s’inició na lliteratura infantil con una colección de rellatos, "La estrella Nigeria y otros cuentos de adopción", ufiértanos nesti álbum una obra en versu pensada a costafecha pa la escucha, y tamién pal disfrute visual, gracies a les precioses ilustraciones de Patricia Sáez Roza. Un llibru, d’otra manera, que reivindica un públicu indetermináu: la historia que se cuenta nél pue atrapar tanto a lo que se suel llamar "primeros llectores" como a neños y neñes más grandes y mesmo a los adultos, pues la materia que trata, la vida d’una criatura dende antes de nacer, tien que ver con toos nosotros.

Les palabres iniciales remítennos a un pasáu desconocíu que namás podemos imaxinar: "Por mi diba volver a nacer. / Pa que tean siempre mirándome. / Pa que me traten como si fora de cristal". Darréu d’esta referencia al nacimientu, la historia remóntase a la etapa prenatal –"Vivo dientro de la lluna o paecío, / una lluna siempre enllena"– dende onde avanza hacia’l momentu del partu –"Nazo. / Esmúzome / y si m’apertes, / ruempo como un paxarín"– y la primera infancia: "Ea, ea, mio ma teta. / Tu dasme la lleche, / yo doite l’arena". Asina, combinando los procedimientos rítmicos de les añaes y les retafiles (repeticiones, rimes, enumeraciones, onomatopeyes) col versu llibre y la imaxe surreal –"Préstenme les estrelles como carambelos"–, Ana Lamela llévanos de paséu pela infancia feliz d’una criatura –nun s’especifica’l xéneru– que se conoz nos conflictos –"Cuando nació la mio hermana / miréla de regüeyu"– y na identificación cola familia –"Paecíame a mio güelu cuando nací. / Nun tenía pelo y dormía siempre depués de comer"–, esto ye, na alternancia ente la xuntura y la separación.

El recursu a una voz narrativa infantil que cuenta la so vida crea dos niveles distintos de llectura. Nun cuesta nada imaxinar la gayola de la reciella al vese reflexao en situaciones cotidianes y universales: "Voi escribir una sorrisa na cara la mio hermana, / pa cuando nos enfademos / y nos zarremos la puerta nes narices". Al mesmu tiempu, el contentu y la satisfacción que zusmia del rellatu d’una infancia plena y segura, llena d’amor, remite, trescalando la voz narrativa, a la esperiencia materna –o tamién paterna, dependiendo del pasaxe–; una esperiencia feliz que tien algo d’ideal y que, precisamente por ello, provoca una especie d’encantamientu.

Magar la complexa posición en que s’asitia l’autora al atribuyir al "nasciturus" una conciencia y un deséu de nacer que diba echar por tierra más d’una teoría psicoanalítica, los dichos tienros y lluminosos colos que describe’l procesu de desarrollu producen un efectu como de suspensión de la realidá. Asina, hasta los llectores adultos acaben asumiendo como verdadera la historia narrada, que ye, en definitiva, la de la formación de los venceyos afectivos, que resulten fortalecíos na esperiencia lliteraria compartida: "El cuentu de toles nueches, / acompañate y que m’acompañes". A lo último, el llibru funciona como un esconxuru. El secretu pa caltener l’allegría ta, acordies con Ana Lamela, y asina lo recalquen les ilustraciones coloríes y preciosistes de Patricia Sáez, na capacidá de celebrar y contar los momentos felices, en celebrar la vida.