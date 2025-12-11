Otra ciudad heroica

El debut literario de Lucía Solla Sobral con "Comerás flores" ha llegado con el impulso, y el lastre consiguiente, de quien es saludada con el título de mejor estreno de la temporada. Así que uno se pone a leer la historia de Marina esperando el milagro, la conmoción, la epifanía lectora. Y no es justo que si todo eso sucede (y sucede con frecuencia a lo largo de sus 248 páginas) suceda dentro del marco de lo previsible. Porque esta novela no lo es.

Lamento, pues, no haber llegado virgen a "Comerás flores" para caer de rodillas.

Aclarado el contexto, hay tres niveles importantes sobre los que conviene hablar al abrir este libro. Uno, se ha repetido mucho, es el de su condición "necesaria". La historia de la joven Marina, que tras la muerte de su padre se ve metida en una arrebatadora relación con un atractivo y cool madurito que le dobla en edad, aborda la violencia sobre la mujer de una forma pocas veces señalada. Es esa violencia invisibilizada del maltrato psicológico, el machismo soft, el acoso de un hombre que lejos del bruto depredador se presenta como un aliado y moderno que prepara tortitas al desayuno y cenas ricas por la noche

La novela muestra todo eso. Y lo hace muy bien. Pero me niego a que los posicionamientos morales tengan que ser un valor literario en sí mismo. Esta "Comerás flores" no desmerecería nada si, con las mismas virtudes literarias, hubiera puesto el punto de vista en Jaime, el agresor. El acierto es el asunto y, también, la ausencia de juicios morales, aunque la opción de hablar desde Marina, claro, también lo sea.

El estilo narrativo de Lucía Solla merece otro párrafo aparte. Utiliza la autora al menos dos registros que van mezclándose y separándose a medida que avanza el relato. Marina es la que nos cuenta su historia, su terrorífica historia, y parece haber querido dejarla por escrito una vez que todo ha pasado. Pero no lo hace limpiamente. No del todo. ¿A quién cuenta su historia? ¿Para qué la escribe? ¿Por qué no se aclara nunca si quiere jugar a la intriga o al suspense con los destinatarios de su relato? No lo acabo de saber.

Pero esa voz literaria de Marina, decía. Se expresa en dos registros a veces diferenciados (en esa sentencia de una sola frase en la página que jalona cambiante la novela como un aforismo doméstico) y a veces confusos. Hay una voz poética singular que contamina y eleva la voz narrativa y que alcanza su mejor expresión para describir el amor en su grado máximo: al padre, a Jaime inicialmente, a la madre, a las amigas… Esas metáforas de entomóloga del alma metida en vísceras (arañitas rojas en los pulmones, y ese tipo de ecosistemas) son hallazgos valiosos y necesarios (ahora sí) dentro de la propuesta narrativa.

Hay, por último, otra idea sobre este "Comerás flores" que enlaza con la primera y que confirma la calidad del debut de Solla Sobral. Es la capacidad de reproducir un mundo. Este mundo occidental de pequeña capital de provincia española en estos líquidos años veinte. Con oficio, habilidad y justo realismo, Solla recrea ese contexto de la nueva clase media autoexplotada en curros precarios que apenas tiene para el alquiler y basa su felicidad en la sociedad de consumo: los viajes, los festivales, la ropa, el penúltimo iPhone.

No puedo dejar de pensar en ese sentido en la muy pija Pontevedra de "Comerás flores" como en una nueva Vetusta del aquí y ahora, donde otra mujer vive de forma tan distinta a la de Ana Ozores las zozobras del amor, los demonios personales (los trastornos alimentarios) y la maldad del ser humano. Cambian los escenarios públicos, de la ópera a los festivales de música, y Marina, a diferencia de Ana, es capaz de sobreponerse y de lidiar con los triángulos amorosos de forma mucho más soberana, pese a todo. La ciudad, al final, también se salva, pasando de verdugo cómplice a aliada sincera. Como las amistades. Lo terrible y lo emocional acaban en un lugar donde hay esperanza. Bien.