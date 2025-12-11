Loa artística de la reestructuración bancaria

La pintura contemporánea en la Colección Unicaja Palacio de Revillagigedo, plaza del Marqués 2, Gijón. Hasta el 28 de diciembre

El Palacio de Revillagigedo de Gijón, propiedad de la Fundación Cajastur, acoge una amplia representación de lo que fuera la colección de arte de la entidad financiera asturiana. En el proceloso mundo de la reestructuración y concentración bancaria vivida en España en los últimos quince años, de pública a privada, la mayor parte de los fondos artísticos de la antigua caja de ahorros se la quedó Liberbank y cuando éste fue absorbido pasaron a Unicaja Banco, que ahora los exhibe. Liberbank había integrado también a Caja Cantabria y Caja Castilla-La Mancha y por eso casi todo lo que se muestra procede de Oviedo, Santander, Santillana del Mar y Cuenca, a lo que se une lo que proviene de Salamanca, pues Unicaja también adquirió Caja Duero y por consiguiente su colección de pintura, no sin disputa. Vamos, un lío, que de la dispersión por cuatro o cinco provincias distintas pasó a la unificación en unas solas manos, con sede central en Málaga.

«Víctimas de la fiesta», de Darío de Regoyos. / .

Poner orden en este maremágnum patrimonial fue lo que se le encargó a Javier Barón, que seleccionó 84 obras de más de 70 artistas para un montaje dirigido por Gretel Piquer en lo que fuera emblema de la obra cultural de la antigua caja de ahorros asturiana. En el enunciado de la exposición se habla de pintura contemporánea, pero en realidad abarca un período mucho más amplio, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta finales del siglo XX, en un recorrido por siglo y medio del arte español e internacional. Recuérdese que la partición de la colección de Cajastur se fijó en el año 1999, quedando todo lo anterior para Liberbank, por lo que esa es la fecha límite. Las pinturas, bien seleccionadas, aportan una visión panorámica de la evolución de la creación contemporánea en España, en paralelo a otras obras de firma internacional, en su mayoría procedentes de Asturias.

El montaje, diáfano, se distribuye en siete secciones temáticas, que resaltan distintos periodos y movimientos artísticos. La primera de ellas, "Del realismo al simbolismo", explora esos dos grandes movimientos del siglo XIX. La sección "Postimpresionismo" reúne a artistas que rompieron con la tradición académica a finales del siglo XIX y principios del XX, entre ellos por supuesto Darío de Regoyos y Evaristo Valle, mientras que "La influencia de las vanguardias" destaca a aquellos creadores que renovaron radicalmente el arte, cómo no Aurelio Suárez. "La posguerra" analiza la recuperación de la tradición española y la valoración del paisaje como cauces de una modernidad temperada tras la Guerra Civil, y la sección "Informalismo" muestra la evolución artística de los años 50 y 60, con miembros del grupo El Paso como Antonio Suárez o el de Cuenca como Fernando Zóbel o Gustavo Torner.

Entrada a la exposición. / .

En la segunda planta, tras "Neofiguración", artistas norteamericanos y europeos del minimalismo, el arte conceptual y el neoexpresionismo protagonizan "Mirada internacional", apartado nutrido básicamente por el refuerzo que supuso convertir el Palacio Revillagigedo en un centro internacional de arte a partir de 1991, y ·"Vuelta a la pintura" cierra el recorrido con el retorno a la figuración en las décadas de 1980 y 1990. Entre los artistas seleccionados se encuentran Daniel Vázquez Díaz, José Gutiérrez Solana, María Blanchard, Orlando Pelayo, Alejandro Mieres, Juan Genovés, Trinidad Fernández, Eduardo Úrculo, Isabel Villar, Sol LeWitt, Georg Herold, Juan Giralt, Ferrán García Sevilla, Juan Uslé, Melquiades Álvarez o Ricardo Mojardín, entre otros muchos. Sin mencionarlo expresamente, en la exposición se aprecia lo bien que aguantan la comparación los pintores asturianos en un panorama nacional e internacional.

En 2005, tuve la oportunidad de comisariar en el mismo Palacio Revillagigedo, con motivo del 125 aniversario de Cajastur, la exposición "Pintores de la tierra. Obras escogidas de las colecciones de las cajas de ahorros", con la que se quiso celebrar, en amplitud semejante, la diversidad provincial proporcionada por sus obras sociales y culturales, desde La Coruña a Barcelona o Granada. En la actual exposición no se muestra el fondo artístico que sigue estando en manos de Cajastur, que continúa siendo accionista de Unicaja, y de esta última no se ofrece nada por debajo de Toledo, a pesar de que su fundación cuenta con museo propio en Ronda, dedicado al pintor Joaquín Peinado, y mantiene su obra cultural en centros propios de Málaga, Sevilla, Cádiz, Almería y Antequera. Su modelo bien podría servir de ejemplo para el compromiso con la cultura y el desarrollo económico y social que pretenden tener en todos sus territorios de actuación.