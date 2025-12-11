El mundo sería distinto sin ellos

Cuando Ángel Miranda y Ramón Vega se plantearon "Héroes españoles en Asia", creían que tras años en los archivos hablarían sobre flotas, gobernadores y cronologías, pero, apunta Vega, "acercarnos a los documentos nos permitió ir mucho más allá no solo en la historia de los grandes hombres sino de todos aquellos que cruzaron el océano más grande del mundo, el Pacífico, soñando con un futuro próspero, que hasta los capitanes tenía que empeñar sus casas antes de salir de expedición, y algunos subían al barco incluso sin ropa. No hablamos solo de quienes conservamos retratos en bronce o en grabados sino de gente que eran como mis abuelos o los del lector, de hecho se reclutaban sobre todo gallegos y asturianos acostumbrados a la pobreza y al aislamiento pero capaces de conocer más de un oficio porque la necesidad obligaba".

Sus estancias en Asia "me ayudaron a entenderlos mejor. Cuando sientes el calor y la humedad de Manila comprendes por qué cambiaban la lana por seda en cuanto podían, o por qué querían llegar a China… para comprar jamones. También descubrí la cara amarga: españoles robando un cuenco de arroz para sobrevivir en las calles de Manila. El viaje era una escuela brutal, una universidad flotante. Allí aprendían astronomía, cartografía, medicina improvisada, orientación por estrellas y hasta algo tan simple como montar barriles estancos. Todo era ciencia aplicada: sin ella, no habrían cruzado océanos ni descubierto el tornaviaje de Urdaneta, que unió por primera vez Asia y América y creó el primer sistema global de comercio continuo".

Pero "llegar no era el final. Las costas del siglo XVI –donde podían encontrarse chinos, japoneses, portugueses, holandeses o piratas malayos en la misma semana– harían temblar a Sandokán. Y Manila era el corazón de aquel mundo: una ciudad donde 2.000 españoles sobrevivían entre 25.000 chinos del Parián y aún más nativos filipinos, pero también japoneses, malayos, novohispanos y criollos. El mestizaje, del de verdad, se hizo tangible en la ciudad capital del Imperio Español en Asia".

"La supervivencia dependía de alianzas y pactos locales, no solo de espadas. Gracias a la documentación –propia, ajena y enemiga– recuperamos episodios casi borrados, como el referéndum de 1599, cuando Felipe II preguntó a los indígenas si querían ser sus súbditos. Y aceptaron, prefiriendo ese pacto a caer bajo el imperio islámico de Brunei. Comprendimos algo esencial: estos hombres no fueron conquistadores, sino conectores. Navegaron, sufrieron y construyeron rutas, ciudades y pactos que cambiaron la historia de Asia. Pero pagaron un precio que rara vez aparece en los libros. Su huella sigue ahí: hasta hace bien poco en Asia se seguía pagando con monedas españolas acuñadas tres siglos antes. Este libro solo intenta devolverles un lugar digno en esa historia. Porque ellos, sin pretenderlo, cambiaron la forma misma en que hoy comprendemos el mundo".