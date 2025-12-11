La voracidad de la Bestia

Una obra literaria que ostente un título acertado abre al lector una puerta a los secretos que atesora. María Stepánova consigue concitar en "Desaparecer" (2024) los muchos sentidos que encierra el vocablo en su novela: desde, según la RAE, "dejar de estar a la vista o en algún lugar", a "dejar de existir" y todas las posibilidades intermedias, como convertirse en invisible para los demás o disfrazarse o cambiar hasta ser irreconocible.

M., la escritora protagonista de la novela, consigue desaparecer, contra su voluntad, exiliándose, "alejándose cada vez más del que alguna vez fue su mundo". Seguimos a una M. errabunda entre vagones de tren y estaciones desconocidas para ella, que, por tanto, erosionan su sentido de pertenencia hasta tal punto que incluso su lengua materna se le torna ajena, cuajada fundamentalmente de palabras desasosegantes, de "metáforas bélicas".

Hasta sus pensamientos se contaminan con ellas, pues sea lo que sea lo que ronde su cabeza, se agita con el horror que la guerra declarada por su país contra un país vecino está desatando en ese mismo momento. M. no puede olvidar a tanta víctima de la Bestia: a los soldados enviados a matar y morir, a la gente que sucumbe como daño colateral, a los invasores e invadidos que desaparecen a diario del ámbito de la Humanidad, de la convivencia y del placer de una vida cotidiana y rutinaria. Y todo en nombre de la Bestia, sedienta de poder y de sangre, que despoja a las personas de su racionalidad potencial y las envía a la destrucción y a la autodestrucción. La Bestia no recibe un nombre propio en la novela, pero es posible reconocerla como protagonista en las páginas de los periódicos y en las de los libros de Historia, porque si bien el monstruo se adormila después de cada esfuerzo, la experiencia nos dicta que su semilla es indestructible y que pasado un tiempo vuelve a despertar con hambre perversa.

A pesar de la Bestia, o quizás debido a ella, Stepánova no pierde nunca el sentido poético, pausado y elocuente de su prosa. Su protagonista, posible trasunto literario de la autora, procura mantener la cordura y un hilo tenue de esperanza. Tenue, porque está sufriendo el duro proceso de su desaparición, en un lugar que desconoce y donde nadie la conoce a ella, que puede deambular por las calles transparentes a los ojos de los demás, sin futuro, en un presente débil y efímero y un pasado que no quisiera recordar.

Hasta su lengua materna, "una lengua dócil, reversible, casi omnipotente, le provoca ahora desconfianza" y, sobre todo, vergüenza, porque la hablan aquellos de sus compatriotas que en ese instante estarían asesinando a sus vecinos. Una lengua que se ha corrompido para hablar de la muerte y la guerra sin nombrarlas, cubierta ahora "de una sospechosa baba".

Como último reducto para acceder al anonimato, M. se enrola en un circo ambulante, donde encuentra abundantes metáforas para interpretar las perturbaciones de la sociedad; allí están los animales amaestrados, dóciles al miedo; los payasos, como ella con su propio yo translúcido a la mirada de los espectadores, y los acróbatas, luchando por no perderse en un vacío aterrador. A M. la sierra la maga por la mitad. Y M. se acurruca ocupando ya la mitad del ataúd, admitiendo que la mitad de su cuerpo y su capacidad para moverse libremente y andar ya han sido mentalmente cercenados.

María Stepánova nació en Moscú en 1972, donde vivió hasta la invasión de Ucrania en 2022, cuando se mudó a Berlín. Es escritora y periodista y fue editora de una revista dedicada a las artes y la cultura rusas; recibió varios premios literarios en su país, entre ellos el Premio Pasternak en 2005. Autora de otra novela, "En memoria de la memoria" (Acantilado 2022), su obra ha sido traducida a numerosos idiomas.