Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso sexual en el PSOEHuelga de médicosNatalio GruesoPiscifactoría de El MuselRescate en el río en Tineo
instagramlinkedin

Obituario

Muere el actor Peter Greene a los 60 años, villano en 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'

El actor, encontrado muerto en su apartamento de Nueva York, estaba a punto de empezar la producción de un thriller independiente junto a Mickey Rourke

El actor Peter Greene interpretando a Zed en Pulp Fiction.

El actor Peter Greene interpretando a Zed en Pulp Fiction. / Redacción

Redacción

El actor estadounidense Peter Greene, recordado por sus papeles como criminal y villano en la década de los 90, especialmente en 'Pulp Fiction' y 'La Máscara', fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York a los 60 años, según confirmó su antiguo representante al diario estadounidense New York Post.

El cuerpo de Greene, de 60 años, fue hallado el viernes inconsciente en su apartamento y declarado muerto allí mismo, según la policía, y Gregg Edwards, su representante durante más de 10 años, que lo confirmó al diario estadounidense. El forense determinará la causa de la muerte, aunque la Policía no sospecha que haya ocurrido nada ilícito

"Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo", dijo Edwards, que explicó que Greene estaba a punto de empezar la producción de un thriller independiente llamado 'Mascots' junto a Mickey Rourke.

Villanos, criminales y policías corruptos

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, en 1965, comenzó a actuar a los 25 años en Nueva York en el teatro, antes de dar el salto al cine. Fue durante la década de los noventa cuando alcanzó su cima cinematográfica, cómodo en papeles de secundarios villanos, criminales y policías corruptos. En 'Pulp Fiction' era Zed, un sádico guardia de seguridad; en 'La Máscara' interpretó a Dorian Tyrell, malvado y mafioso dueño de un club y antagonista de Jim Carrey; participando también en 'Sospechosos habituales'.

A lo largo de su carrera, trabajó en más de 40 películas y series, y se puso a las órdenes de directores de la talla de Oliver o Guy Ritchie. En las últimas décadas, se mantuvo trabajando en proyectos independientes y en pequeños papeles en la televisión.

Intento de suicidio en 1996

"Greene tuvo que luchar contra sus demonios pero los venció", aseguraba su representante en unas declaraciones que recoge el New York Post. Nacido en Montclair, Nueva Jersey, Greene se escapó de casa a los 15 años y malvivió en las calles de Nueva York durante un tiempo, cayendo en las drogas y el trapicheo.

En 1996, después de sus más icónicas apariciones en el mundo del cine, tuvo un intento fallido de suicidio. Después, buscó tratamiento para luchar contra las adicciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
  2. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  3. Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
  4. Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
  5. Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
  6. Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
  7. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  8. Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera

Los asturianos no pierden la fe en el Gordo de la Navidad: son los segundos que más gastan en lotería de toda España (y este año aún más)

El plan de transporte a los Lagos de Covadonga cierra el año con menos usuarios por esta razón

El plan de transporte a los Lagos de Covadonga cierra el año con menos usuarios por esta razón

Avilés y Peñamellera Baja, una década de feliz hermanamiento

Avilés y Peñamellera Baja, una década de feliz hermanamiento

Avilés concentra gritos de ilusión infantil para el Anguleru. así fue la gran Folixa de la Navidá

Avilés concentra gritos de ilusión infantil para el Anguleru. así fue la gran Folixa de la Navidá

Aviso especial por la llegada de la borrasca Emilia: trae lluvias intensas, viento y oleaje (y así afecta a Asturias)

Aviso especial por la llegada de la borrasca Emilia: trae lluvias intensas, viento y oleaje (y así afecta a Asturias)

Los motivos por los que los asturianos llaman al 112: urgencias sanitarias, accidentes de tráfico y seguridad

Los motivos por los que los asturianos llaman al 112: urgencias sanitarias, accidentes de tráfico y seguridad

LaLiga: Atlético de Madrid - Valencia, en directo

LaLiga: Atlético de Madrid - Valencia, en directo
Tracking Pixel Contents