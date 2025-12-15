Sergio Dalma: "Habrá mucha nostalgia de los discotequeros años 80 en mis conciertos de Canarias"

Lo primero que llama la atención de su nuevo disco es el impulso rítmico que adquieren temas tan conocidos como Yo quiero verte danzar, Baila morena o Ma quale idea.

Cuando nos sentamos todo el equipo para diseñar lo que tenía que ser un nuevo proyecto. Empezamos a hablar. Llevábamos dos discos inéditos, y pensamos que podría ser una buena idea festejar los 15 años del primer Via Dalma, volviendo otra vez a transitar por esas canciones italianas. Pero en el equipo hay gente de varias generaciones, con lo cual se empezaron a proponer diferentes nombres como la Carrá o Pino D’Angio. Y yo me dije, ¿cómo voy a hacer yo esto? Porque se escapaba un poco a lo que quería hacer en Via Dalma, pero fue un empujón a hacer un disco un poco más atrevido. Y el hecho de hacerlo en Madrid, que no fuera en Italia, y producido por algunos productores muy jóvenes, también ofrecía una frescura muy nueva.

Este ya es su cuarto Via Dalma, ¿se cierra un ciclo?

Cuando sacamos el primero yo no me imaginé que esto se convertiría en una trilogía. No porque no haya temas suficientes porque la premisa de los Via Dalma siempre era recoger aquellas canciones que fueron reconocidas en España, cantadas en español por estos intérpretes italianos y había muchas que se habían quedado por el camino. Al final conseguimos hacer una trilogía, pero no habíamos tocado a gente como Battiato y era obligado. Por eso creo que ahora cerraríamos el ciclo. Y el show está muy pensado para poner el broche a este homenaje italiano.

Precisamente, los dos temas de Battiato son los que más claramente invitan al baile.

Yo creo que de los cuatro Via Dalma que hemos hecho, este es el más rítmico. A mí Battiato siempre me impresionó mucho. Pero era uno de los que me costaban hasta que en un show hicimos una versión de Estaciones del amor a piano y voz al que le dimos la vuelta. La gente lo recibió con muchas ganas. Y dije, ‘ahora es el momento’. Y hemos elegido precisamente dos de los más conocidos. Pero no se trata de competir con los originales, porque son irrebatibles, pero sí darles la vuelta y elevarlos a otro terreno. Y creo que hemos conseguido que suenen bastante actuales.

Canta temas de Zucchero, Pausini o Nek y luego pasa a los años 70 con Parole Parole.

Nos hemos acostumbrado a oír siempre la voz protagonista femenina y la replica un hombre. Aquí quisimos hacerla evidentemente al revés, que yo fuera el protagonista y la réplica la chica, pero que no fuera tan insistente y que en el estribillo rompiera. Hemos mantenido la esencia clásica de la canción. Y lo mismo en el tema de Pausini.

¿Alguna vez se le ha atragantado alguna adaptación del italiano al español?

Ha habido adaptaciones que realmente chirriaban. Yo empecé la carrera en filología romana en francés e italiano, luego fui al instituto Dante Alighieri en Barcelona. Me dieron una beca para seguir estudiando italiano en Siena y lo dejé por la música. Pero sigo formándome. Siempre que puedo estoy leyendo y viendo televisión en italiano para no perder el idioma. Incluso el hecho de ser catalán es como más cercano, pero para mí sigue siendo una lengua que yo disfruto con entusiasmo, y yo creo que somos primos hermanos.

¿Y en el caso de este disco en concreto?

Un proyecto como este es un gran desafío porque tienes en mente los originales con sus giros. Pero tienes que llevarlo a tu terreno y que suene a Dalma. Me sucedió con el tema de Pino D’Angio cuya voz grave estaba muy alejado a lo que yo podía hacer. O el de la Carrá. Y lo que hice fue convivir con esas canciones. Me planteé como lo haría sin desvirtuar mi estilo. Vimos que se podía hacer. Pero fue el tema de Pino el que más me costó.

¿Cree que la admiración es recíproca de Italia con España?

Yo creo que no, salvo casos que ha habido como Mecano. Allí defienden mucho sus proyectos y aquí siempre hemos sido muy consumidores de la música italiana. Piensa que aquellas canciones que ganaban San Remo, a las pocas semanas ya estaban cantadas aquí en castellano. Y cuantos artistas hemos hecho nuestros como Tiziano, Pausini o Ramasotti porque siempre nos han gustado mucho sus temas. Esas melodías italianas siempre han estado muy presente.

Desde su primer disco en el 89 hasta ahora, ¿cómo han cambiado las cosas?

La sensación que uno tiene ha cambiado porque la sociedad también ha cambiado. La gente consume mucha música a través de las plataformas, pero también la gente está acudiendo mucho más a los conciertos ahora. Antes eran gratuitos y ahora la gente paga un ticket para un show. Y yo pienso que en esto hemos ganado. Mira la conexión con el público a través de las redes sociales.

¿Qué le parece que algunos países europeos como España se estén retirando de Eurovisión en solidaridad con Palestina?

Pienso que es una forma de ejercer una presión política con la que estoy totalmente de acuerdo. Comparto la postura de España y de los otros países. Pero yo, poniéndome en plan musical, ejercería una presión para que Eurovisión volviera a recuperar la música en vivo. Porque es un gran espectáculo visual, pero dónde está la música en vivo. Ves San Remo y todavía sigue teniendo música en vivo. En Latinoamérica lo mismo con Viña del Mar. Yo también lucharía para que eso se pudiera conseguir.

¿Pero ve muchas diferencias en las últimas ediciones?

El que se haya recuperado la fórmula Benidorm Fest ha conseguido que mucha gente se presente y a nivel televisivo que tenga una mayor audiencia. El resultado es independiente. El público es en teoría quien elige la canción y ahí intervienen muchos factores. Sigo pensando que Eurovisión es un buen trampolín musical para alguien que empieza.

¿Cómo serán sus conciertos en Canarias?

Voy con siete músicos. Muchos de ellos, como el director Miguel Ángel o Alicia, llevan más de 20 años conmigo. Somos un grupo de amigos que vamos a disfrutar. Pero va a ser una noche muy italiana, un sonido muy Mediterráneo, incluso vamos a revisitar las canciones de Via Dalma, pero con nuevos arreglos. Va a ver mucha nostalgia, aquel momento ochentero de discoteca.