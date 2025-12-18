Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por Navidad
instagramlinkedin

Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole

El trabajo se estrenará en cines en 2026

Eduardo Casanova.

Eduardo Casanova.

Marisa de Dios

Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por el director y actor Eduardo Casanova que se estrenará en cines en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y producido por Jordi Évole, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH.

Tras media vida en silencio, Eduardo decide contarlo públicamente. Pero, antes, necesita hablarlo con algunas de las personas que le han acompañado durante estos años: su doctor, su enfermera, sus colaboradores más cercanos, sus amigos... Algo que mostrará el documental.

Vampiras con sida

El trabajo se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico en el que se entremezclarán humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.

Noticias relacionadas y más

Precisamente, este mismo 1 de diciembre Casanova ha estrenado en Movistar Plus+ su primera serie como creador, 'Silencio'. En ella hace una metáfora entre el rechazo que sufren unas vampiras y el que sienten los enfermos con VIH.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
  2. Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  3. Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
  4. Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
  5. Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
  6. Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
  7. La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
  8. La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura

Atención asturianos: la tienda outlet de Lidl con descuentos en ropa, maquillaje, o aparatos deportivos aún más baratos que en la tienda original

Atención asturianos: la tienda outlet de Lidl con descuentos en ropa, maquillaje, o aparatos deportivos aún más baratos que en la tienda original

El Supremo ordena al Gobierno garantizar el acceso de sistema de asilo del medio centenar de menores que están en Madrid

El Supremo ordena al Gobierno garantizar el acceso de sistema de asilo del medio centenar de menores que están en Madrid

El PSOE denuncia que la "grave ineficacia" del sistema de reciclaje supone un sobrecoste de dos millones de euros para Oviedo

El PSOE denuncia que la "grave ineficacia" del sistema de reciclaje supone un sobrecoste de dos millones de euros para Oviedo

El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la mejora de la economía

El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la mejora de la economía

Esta es la lista de convocadas de Montse Tomé para la selección asturiana femenina

Esta es la lista de convocadas de Montse Tomé para la selección asturiana femenina

Villaviciosa hace memoria medieval: así avanza la rehabilitación de los restos de la muralla de Pola de Maliayo

Villaviciosa hace memoria medieval: así avanza la rehabilitación de los restos de la muralla de Pola de Maliayo

Estos son los electrodomésticos Balay que están revolucionando la cocina y que todos quieren

Estos son los electrodomésticos Balay que están revolucionando la cocina y que todos quieren

Detenido un empresario de Gijón por falsificación de documentos durante una década

Detenido un empresario de Gijón por falsificación de documentos durante una década
Tracking Pixel Contents