El fecundo instante de imaginar

El pasado 10 de diciembre tuvo lugar un importante evento cultural protagonizado por el poeta Antonio Gamoneda y Ascensión Fuentes, esposa de Elías García Benavides, artista fallecido este año en Venecia. Este emotivo reencuentro estuvo propiciado por la presentación de "Foresta", una carpeta artística fruto de la colaboración entre el pintor y el poeta. El proyecto ha sido promovido por la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) con motivo de su décimo aniversario y ha sido coordinado y producido por la Galería Ármaga, cuya directora, Marga Carnero, buena conocedora de la obra del pintor, ha habilitado un espacio para la ocasión donde se exhiben piezas de sus distintos momentos creativos (actualmente, la galería acoge una muestra sobre Eduardo Arroyo).

La estampa de García Benavides es un gofrado ejecutado por el excelente grabador José Sevillano en el Taller Ediciones STADT, realizado sobre papel Velin d’Arches, de 400 gramos, gramaje que ha aportado el grosor necesario para conseguir el relieve y las infinitas calidades y efectos claroscuristas. La impresión serigráfica del poema manuscrito de Gamoneda se ha realizado en los Talleres Vega y la encuadernación es de Archivo Karman. En definitiva, una pieza excepcional cuya edición cuenta con cien ejemplares firmados y numerados por los autores, veinticinco de ellos disponibles en la galería.

Pero más allá de los aspectos técnicos, que es importante tener presentes para valorar el resultado, "Foresta" es emotividad y sentimiento. Formal y conceptualmente se percibe una mesura siempre necesaria, una cualidad que evita los excesos y que en esta obra transmite calma y lleva a la serenidad a través de la imagen y la palabra. Tiene esa justa medida que hay en las obras sencillas, auténticas poseedoras de belleza.

Tanto el hermoso texto caligráfico del poeta, como la estampa del pintor, desde su esencialidad, sugieren múltiples lecturas, propiciando ese fecundo instante de imaginar, clave en la comunicación entre quien crea y quien contempla.

La frondosidad de la estampa que lleva la inconfundible impronta de Elías García Benavides, a la vez delicada y rotunda, está llena de una fértil simbología traducida en troncos, ramas y hojas, imagen de lo más acertada para representar a Fundos, una fundación que sigue contribuyendo a la cultura. Es una imagen que se imbrica a la perfección con la aportación poética de Antonio Gamoneda: "El Tilo de Plata, según Teofrasto de Lesbos", un "canto a la naturaleza como fuerza sanadora, purificadora y liberadora del ser humano", como se recoge el en texto de presentación de esta carpeta.

Consciente de las aportaciones de ambos creadores a nuestro patrimonio cultural y artístico, conocedor de la amistad que les unió desde siempre y de su ejemplar apuesta por un trabajo personal, auténticamente libre, pero comprometido con la creación contemporánea, me admira esa mágica sintonía entre el pintor y el poeta, esta afortunada colaboración entre la persona que ilustra y la persona que escribe, y me remite a aquellas lejanas reflexiones de G. E. Lessing en torno a los límites de la pintura y la poesía donde se cuestionaba la sentencia "Ut pictura poesis" (como la pintura, así es la poesía), defendiendo las fronteras infranqueables entre las distintas vías de expresión. "Foresta" es la muestra palpable (lo háptico es importante aquí) que contradice al ilustre pensador alemán, dos mundos que fluyen por el mismo cauce con un fuerte carácter evocador. Nos hallamos ante una rara y preciada pieza de disfrute y de coleccionismo que, más allá de su valor material, refleja la pura honestidad de sus autores, porque, como escribe Antonio Gamoneda casi al final de su poema: "La libertad del pensamiento es preámbulo de cuanto hay cierto y benéfico sobre la tierra".