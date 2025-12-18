El misterio es toda una ciencia

"El cuaderno nocturno" ha supuesto un reto para Miguel A. Delgado (Oviedo, 1971). Sepamos por qué: "Por cuanto supone adentrarme en un nuevo género, el thriller. Pero responder a ello ha sido para mí una satisfacción porque me ha permitido crear un trasfondo que enlaza con los temas que siempre me han interesado, a la vez que una trama que busca atrapar a quien se acerque a sus páginas".

Estrella Noval es una astrofísica ovetense que protagoniza el libro, "y que se ve arrastrada a la investigación contra reloj de un misterio relacionado con la muerte, en circunstancias extrañas, de un antiguo amor que conoció en Inglaterra. Y también Tobías Satrústegui, el detective que se unirá a esa búsqueda y que, con su inteligencia intuitiva, representa el contrapunto perfecto a la mentalidad científica de Estrella".

La trama que subyace a la investigación de ambos remite a una historia "no todo lo conocida que lo merece de la ciencia de nuestro país. Concretamente, todo lo que envolvió el encargo y construcción del gran telescopio de William Herschel que hoy se conserva en el Real Observatorio del Retiro, una preciosa joya que, de estar en Londres, París o Berlín, estoy convencido de que sería uno de los atractivos conocidos de esas ciudades".

Así, en varias capas, descifrar "un enigmático mensaje que recibe Estrella sirve de armazón para establecer un paralelismo entre las difíciles circunstancias en las que trabajan, y han trabajado, los científicos en nuestro país, con los inevitables paralelismos entre lo sucedido en los primeros años del siglo XIX y lo que viven hoy en laboratorios e instituciones".

Algo que se vuelve especialmente evidente "si de lo que hablamos es de científicas. Pero es también una trama con una intriga política que nos habla del cerco que actualmente vive la confianza en la ciencia, como sucede con tantos sólidos principios que creíamos establecidos y que ahora se ponen en cuestión".

Y sin embargo, matiza Delgado, "el propósito fundamental, como no podía ser en una obra de este tipo, es ofrecerle al lector puro entretenimiento, que disfrute las vicisitudes que se van sucediendo, acompañe a los personajes a resolver las distintas pruebas que van apareciendo en su camino. Algo que descansa, en gran medida, en la química entre dos personajes que, en cierto modo, son contrapuestos pero también complementarios".

Al final, "Estrella tendrá que abrir algo más el abanico de su forma de pensar para solucionar el misterio, mientras que Satrústegui, con sus formas rudas y su cierto grado de cinismo, tendrá la oportunidad también de conocer a alguien que considera que el conocimiento es, en definitiva y como ya nos enseñó Julio Verne, el verdadero tesoro que merece la pena perseguir". Vamos a descubrirlo...