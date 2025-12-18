Tovía más, nes coses del añu

El panorama d’aición y pensamientu de la escena asturiana d’esti añu 2025 que fina quedó marcáu poles idees de David Guardado, filólogu miembru de l’ALLA, al rodiu de lo que él llama "discursu de la renuncia". Lóxico que seyan los grupos que más acostinen con problemes llinguísticos los que tean más al tantu del conceptu de Guardado. La renuncia de que se fala, la principal, ye la renuncia al idioma, a la llingua. Y con eso la renuncia a la xusta identidá d’Asturies y de l’arrodiada. Grupos político-culturales nuestros llevantáronse a la escontra del discursu de la renuncia de tola vida y esperen qu’enxamás se repita. Hai ya una mayoría, pué ser, que caltién la intención de nun renunciar a ná de lo que pertenez y tien de realizase na nuestra vida y cultura. Con too tamién ye verdá que hai otru tema paecíu que surdió esti añu en delles publicaciones y que habrá de tratase aparte: la hestoria del proyeutu fallíu del Estatutu d’Autonomía na II República.

Agora daré un exemplu concretu de los efeutos históricos del discursu de la renuncia. Pongámonos nel añu de 1925. Curioso porque notarán que pasó un sieglu. Esi añu’l sacerdote y poeta Enrique García Rendueles publicó en Xixón l’antoloxía "Los nuevos bablistes", qu’editó en facsímil l’ALLA, en 1987, con un Entamu d’Álvaro Ruiz de la Peña (páxines IX-XX). El mio colega y amigu pregúntase ésto (páxina XIX) : "... yera Don Enrique un francutirador prenacionalista, sentíase abellugáu, en dalguna midida, por un ciertu sector del cleru asturianu? Nun caberu sen, los pasos que dio hacia la normalización y el prestixu la llingua asturiana, ¿fueren la semeya d’una señaldá intuitiva o, pel contrariu y amás, la lóxica consecuencia d’una convición ideolóxica fondera?". En lleendo la Introducción del propiu García Rendueles ta claro que foi un eruditu adelantáu pero tamién un "bablista" sensitivu y racional. Nun tragaba pol discursu de la renuncia sinon que diba a por toes na querencia total d’una llingua asturiana. Pero como tantes otres persones taba cuasimente solu nesi llabor: les de la so ciudá nun lo llamaben pa facer Academia y delles del IDEA, dende la capital, nun lu teníen amistá. De toes maneres hai que soliñar que los discursos de renuncia furrulen siempre al serviciu d’una cierta élite y que les élites son variantes. Nesos años de dictadura (1923), y equí n’Asturies, esa élite peculiar yera una que representaba’l esporpoye de la clas obrera: la Mancomunidad de Ayuntamientos Mineros de Asturias (1919). Los sindicatos pautaron bien ceo col Marqués de Estella los sos intereses, llograos en base a ciertes formalidaes federalistes que veníen de la Primera República. Asina que una clas obrera potente y poderosa nun renunció a ná, acordies y en vistes de lo que diba a producise. A ná pero quitando dafechu una cosa: renunció a la nacionalidá y les llingües asturianes.

N’Antoloxía del Cura Rendueles apaez na páxina 119 ún de los meyores sonetos de la lliteratura n’asturianu. Titúlase "A Teodoro Cuesta" y escribiólu Félix Aramburu y Zuloaga, de ñomatu Sico Xuan de Sucu. Primera estrofa, qu’amuesa la perfeición d’un estilu clásicu:

"Non t’amuries, Tiadoro, nin t’amosques

Si tras d’afalagate por tos prendes

Algamara á escurrir por qué te viendes

Más caru qu’ha ponese el pan de rosques.

Teodoro, popular simbólicu poeta, Félix, gran Rector n’Uviéu y Xurista d’España. Los dos trayíen sede, anantes de la Gran Guerra. Pero entós sí que había un "gran cacique" del discursu, y de la aición de la renuncia, Alejandro Pidal y Mon… Ver veráse.

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies