Alauda Ruiz de Azúa: "Mis historias plantean más preguntas que respuestas"

Si Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura y Leonard Cohen fue reconocido con el entonces Príncipe de Asturias de las Letras, ¿por qué no considerar literatura lo que hace, al escribir el guión de una película, un cineasta? Este es el argumento esgrimido por Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon para invitar a la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa a 'Libros y Cosas', el videopodcast del suplemento 'ABRIL' de Prensa Ibérica.

La creadora visita el estudio de Madrid para charlar sobre su último filme, 'Los domingos', galardonado con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de este año, estrenado a finales del pasado mes de octubre y que aún está en cartelera.

Tras debutar en el largometraje en 2022 con 'Cinco lobitos', película elogiada por la crítica y que recibió una gran respuesta del público, y estremecer luego a la audiencia de la pequeña pantalla con la serie 'Querer' (2024), sobre la violencia sexual en un matrimonio, Ruiz de Azúa cuenta en 'Los domingos' la historia de una joven de 17 años que decide meterse a monja de clausura y el seísmo familiar que esa elección provoca.

Alauda Ruiz de Azúa, en 'Libros y cosas'.

"Yo he intentado trabajar las historias desde un sitio de plantear más preguntas que respuestas y de ir igual a veces a sitios incómodos", asegura la cineasta, que durante la conversación explica que 'Los domingos' nació "con vocación de abrir conversación, para mí el regalo es que ha habido muchísimas lecturas muy distintas sobre cosas distintas, y creo que eso ha generado como esa necesidad de hablar de la película", uno de los grandes éxitos del cine español de este año que está a punto de terminar.

