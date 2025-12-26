Videopodcast
Marc Marginedas, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Los rusos se dotan de identidades falsas en Argentina y vienen luego a actuar a Europa como agentes”
El periodista, que en su último libro, ‘Rusia contra el mundo’, explora los métodos oscuros y violentos que el Kremlin ha empleado para afianzar su poder, protagoniza un nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Rusia era un país empobrecido y caótico que parecía destinado a la irrelevancia internacional. Pero, bajo el liderazgo de Vladímir Putin, ha recuperado una influencia que desafía el orden global. ¿Qué sostiene este «imperio» que con los años ha derivado hacia el totalitarismo?
A esa pregunta intenta dar respuesta Marc Marginedas (Barcelona, 1967) en su último libro, ‘Rusia contra el mundo’ (Ediciones Península), del que esta semana habla en ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
El periodista, que durante años fue corresponsal de ‘El Periódico’ en Moscú, explora en esta obra los métodos oscuros y violentos que el Kremlin ha empleado para afianzar su poder, algunos de los cuales sufrió durante su secuestro de seis meses en Siria a manos de Estado Islámico, un suceso trágico y traumático en el que también se detiene durante su conversación con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon.
En el pódcast Marginedas adelanta, además, el nuevo libro en el que está trabajando, que le ha llevado hasta Brasil y Argentina: “Estamos ya preparando un segundo libro con un periodista de investigación francés y una periodista de investigación del ‘Insider’ ruso. Será un lanzamiento simultáneo en Francia, en España y quizás en Alemania. Se titulará ‘Las redes rusas al asalto de Europa’, y vamos a hablar, por ejemplo, de una de las cosas que he ido a hacer ahora a Argentina, que es investigar cómo los rusos se dotan de identidades falsas en Argentina y Brasil, agentes que vienen luego a actuar a Europa”.
