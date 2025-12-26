Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, a los 65 años

Perry Bamonte, guitarrista y teclista del grupo británico The Cure, ha muerto a los 65 años tras luchar contra una corta enfermedad en casa durante la Navidad. La banda ha comunicado la muerte del integrante en un sentido comunicado en el que lamentaban la pérdida del "callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo 'Teddy', una parte cálida y vital de la historia del grupo".

Nacido en Londres en 1960, Bamonte se incorporó al mundo de The Cure como parte de su equipo de gira en 1984 a través de su hermano Daryl, quien era el mánager de gira de la banda. Hasta 1989 fue el encargado de "cuidar de la banda" como asistente y personal técnico de guitarra del cantante Robert Smith antes de unirse oficialmente a The Cure en 1990, cuando pasó a tiempo completo.

De izquierda a derecha, los miembros de The Cure Jason Cooper, Simon Gallup, Robert Smith, Roger O'Donnell y Perry Bamonte / CHRIS PIZZELLO / AP

Tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y los teclados en los álbumes 'Wish', 'Wild Mood Swings', 'Bloodflowers', 'Acoustic Hits' y The Cure, además de ofrecer más de 400 conciertos a lo largo de 14 años.

Dejó el grupo en 2005 después de que Smith reconfigurara a The Cure como trío, y en 2012 se unió a la banda Love Amongst Ruin antes de reunirse con The Cure para su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019.

En 2022 se reincorporó a The Cure, ofreciendo otros 90 conciertos en los que se incluyen algunos considerados de los mejores de la historia de la banda, según explica el grupo en el comunicado, que culminaron con el concierto 'Show of a Lost World' en Londres, el 1 de noviembre de 2024.

The Cure no había confirmado ningún concierto en España para 2026, pero sí anunciaron su primera fecha en Europa dentro del festival Rock En Seine, ubicado en París, el próximo 30 de agosto de 2026.