La actriz Antonia San Juan informa de que se ha curado del cáncer.

La actriz Antonia San Juan ha anunciado que el tumor que padecía ha remitido y está curada de la enfermedad que la hizo alejarse de los escenarios el pasado septiembre.

"El tumor ya remitió, no tengo metástasis y estoy curada", ha informado en un vídeo publicado en Instragram, en el que indica que ha tenido su última sesión de quimioterapia, pero aún debe seguir con tratamiento para su recuperación.

La intérprete (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) ha agradecido a sus médicos, enfermeras, auxiliares y a todas las personas que la han ayudado en el proceso y ha insistido en que hay que confiar en la ciencia. En este sentido, ha defendido que lo que cura es la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía y que los tratamientos alternativos sólo deben colaborar con la medicina tradicional.

San Juan ha señalado que se siente muy contenta y ha subrayado que brindará con agua con gas este 31 de diciembre por todas las personas que la han acompañado y ha enviado "mucha fuerza" a quienes están sufriendo una enfermedad.