Videopodcast
Luis Mateo Díez, en el podcast del suplemento ABRIL: "La imaginación es el poder sustancial para la creatividad"
El escritor, Premio Cervantes en 2023, protagoniza el episodio de 'Libros y Cosas' de esta semana con su última novela, 'El vigía de las esquinas'
María Soto
Luis Mateo Díez (Villablino, León 1942) lleva más de medio siglo ejerciendo la libertad creativa en su escritura, un oficio que le ha valido el reconocimiento de los lectores y de la crítica, además de haber recibido galardones tan prestigiosos como el Premio Cervantes, el Nacional de Narrativa o el Castilla y León de las Letras.
Académico de la RAE, donde ocupa el sillón 'i' desde hace 25 años, esta semana visita el estudio de Prensa Ibérica en Madrid para protagonizar un nuevo episodio de 'Libros y Cosas', el podcast del suplemento literario 'ABRIL'. Durante la conversación, el autor, de una fecunda producción literaria, profundiza en su última novela, 'El vigía de las esquinas' (Galaxia Gutenberg), una historia con toques de fábula que se desarrolla en una ciudad sin nombre, aunque fácilmente identificable, donde todo se desmorona y que padece muchos de los malos sueños de nuestra actualidad.
Díez, uno de los más destacados narradores del panorama de las letras contemporáneas, resume así su trayectoria: "El elemento crucial de administrar ese camino y poder hacerlo está en la imaginación, reivindicando la imaginación un poco como el poder sustancial para la creatividad y, además, viéndola emparentada con todo lo que es el arte, viendo que el arte es esa dimensión en la que el ser humano encuentra lo mejor que puede encontrar, no ya sólo el espejo de la sensibilidad, o del placer, sino el ámbito de la libertad donde tú dejas de ser lo poco que eres para ser otra cosa, para padecer metamorfosis, transformaciones, y eso que antiguamente llamaban elevar el espíritu".
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
- Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
- Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo
- Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias
- El mejor roscón de Reyes de España se vende en Asturias y cuesta tan solo 9 euros, según un estudio de la OCU