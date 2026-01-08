El invierno de la literatura y el exilio del espíritu

Hay meses y meses a lo largo de la historia. Algunos permanecen anclados en ella por su propio peso. En febrero de 1933 el tiempo parece comprimirse. Es, además, el eje del libro del periodista y escritor alemán Uwe Wittstock (Leipzig, 1955), que al contrario de otros muchísimos no pretende explicar el asenso del nazismo sino observar qué ocurre con la literatura alemana en el instante exacto en que el poder cambia de manos y la palabra se convierte en sospechosa. El efecto más revelador y exigente de la historia que cuenta está en que Wittstock no escribe desde la perspectiva del futuro, cuando todo parece inevitable, sino desde la incertidumbre del presente. Los escritores que pueblan estas páginas, prácticamente todos los que tuvieron cosas que decir en aquel momento convulso, no saben aún lo que vendrá después, pero intuyen que algo esencial se ha quebrado.

La República de Weimar, con todas sus contradicciones y debilidades, había sido un espacio de libertad cultural excepcional. En apenas unas semanas, ese espacio se reduce, se enfría, se vuelve inhabitable. De ahí el título. El invierno al que alude no es solo político, es espiritual. El libro avanza como un diario colectivo. Día tras día, Wittstock sigue las reacciones de escritores, editores e intelectuales ante los primeros decretos, las primeras detenciones, el incendio del Reichstag y la progresiva eliminación del Estado de derecho. No hay dramatismo impostado; el horror se filtra en detalles mínimos, en una carta escrita con prisas, o en un manuscrito que no se recoge, o una casa abandonada sin saber si sus moradores regresarán a ella. La historia, parece decir Wittstock, no siempre irrumpe con estruendo; a veces irrumpe en silencio, como el frío más helador.

Llega también un momento en "Febrero de 1933", el libro que ahora publica traducido al español Ladera Norte, en que muchos escritores comprenden que ya no se trata de disentir o adaptarse, sino de marcharse o desaparecer. Thomas Mann duda; Bertolt Brecht no. Joseph Roth ve con claridad lo que otros prefieren no ver y se larga a la primera de cambio; Stefan Zweig, aún confiado en la idea de Europa, se lo piensa demasiado. La literatura alemana se fragmenta en trayectorias individuales que comparten una misma condición, que es la del exilio como única forma de seguir escribiendo. Uno de los grandes aciertos del libro de Wittstock es mostrar que el nazismo no necesitó, al principio, una violencia espectacular para expulsar a los escritores que le eran incómodos. Bastó con crear un clima de amenaza constante, con despojar a la palabra de su legitimidad pública. La censura, las listas negras y las hogueras de libros no fueron un exceso simbólico, sino el núcleo mismo del nuevo poder. Quemar libros era anunciar que el lenguaje dejaba de ser un espacio de libertad para convertirse en un instrumento de obediencia. Maldita sea, todo aquello no se conocía hasta entonces.

La consecuencia es que pocas veces un país se ha empobrecido tan rápidamente en términos culturales como Alemania tras 1933. Cuando el régimen prescinde de los escritores, no solo pierde una élite cultural, sino una tradición crítica que había hecho del país uno de los centros intelectuales de Europa. Sin embargo, el invierno de la literatura no acaba con el exilio. Continúa en la dispersión, en la escritura en lenguas ajenas, en la nostalgia de una patria que ya no existe circunscrita a un espacio moral. Muchos de estos escritores seguirán produciendo obras decisivas, pero siempre con la conciencia de una pérdida irreparable. La literatura alemana sobrevive desarraigada, marcada por la experiencia de haber sido expulsada por su propio país. Nadie puede abstraerse de las conclusiones inmediatas; leído desde el presente, "Febrero de 1933" funciona como advertencia. Wittstock sugiere que la literatura suele percibir antes que la política los síntomas del autoritarismo. No estoy seguro de ello en estos tiempos. Pero los escritores de febrero de 1933 entendieron que no estaban ante un simple cambio de gobierno, tenían enfrente una mutación del lenguaje público. Cuando el poder comienza a dictar qué palabras son aceptables, la literatura entra automáticamente en un territorio hostil. La lección más incómoda de este libro es que no todos reaccionaron lúcidamente igual ni con la misma rapidez. El prestigio, la fama o la confianza en las instituciones no protegieron a nadie. La historia, al final, no premia el talento ni la inteligencia, sino la capacidad de reconocer a tiempo que el suelo se ha vuelto inestable.