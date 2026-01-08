¿Qué pasa cuando la idea que recibimos de los héroes de la Historia cede a les acometíes de la sospecha dexando tres de sí non la verdá, sinón les ruines de la verdá? Sobre esto y sobre l’enfotu que lleva a una persona a persiguir el conocimientu históricu más allá de la propia conveniencia, trata "El asesino de Sargadelos", la nueva novela en gallego-asturianu de Cristóbal Ruitiña, destinada a facer parte del ciclu narrativu "Inter Ouvem et Naviam" ("Ente l’Eo y el Navia"), onde l’autor reconstrúi la Historia de la zona más occidental d’Asturies.

Nel llibru, Ruitiña retoma al protagonista d’"El Batallón Galicia", un Jaime Souto que naquella primera entrega investigaba les circunstancies qu’arrodiaron la captura y l’axusticiamientu, en Grandas de Salime, del comandante Moreno y los sos homes n’ochobre de 1937. La recuperación d’esi narrador-protagonista permite al autor desplegar una nueva historia de busca dende la perspectiva distanciada d’un personaxe que pertenez y non al territoriu, que s’avera a él –al pueblu de Penafonte– en busca d’abellugu y encuentra, otra vez, un entramáu de secretos que la guapura y la soledá del paisaxe nun acaben de tapar.

La narración sostiénse nel artificiu d’una carta de Jaime Souto a la muyer muerta onde-y cuenta la investigación qu’entamara a partir d’un cuadernu manuscritu del sieglu XVIII –"un libro de memoria"– que-y llevara un vecín, intrigáu por una hipotética mención al marqués de Sargadelos. La situación de Souto nun ye la más afayadiza pa investigar: la estancia en Penafonte cumple la misión de da-y la tranquilidá que precisa pa reponese de la perda de la muyer y cuidar a la fía, una nenina de meses afectada d’una enfermedá rara. El primer capítulu asiéntase nesti planu temporal, con un protagonista atrapáu ente les esixencies de la vida personal –les nueches sin dormir, les visites al hospital de Xarrio– y la busca de datos sobre l’autor del diariu, Domingo Alonso de Magadán, escribanu en Grandas y compañeru d’estudios del marqués de Sargadelos.

L’acción trescurre nuna Asturies occidental despoblada y museificada onde toos paecen conocer el llibru sobre’l Batallón Galicia, nun chisgu cervantín que dota al personaxe d’espesor y verosimilitú. Nos encuentros con personaxes foranos, como la directora del Muséu etnográficu de Grandas, y locales, como’l director del Muséu del Marqués de Sargadelos, Souto atopa la dosis avezada de rocea y desapegu, amás de visiones reivindicatives de la zona –"Toda esta parte d’Asturias era daquela el máis avanzado del país"–, haxográfiques –"Creóu industria, deu trabayo, trouxo, en definitiva, a modernidá"– o desmitificadores –"…un home altivo, soberbio, y mui mui individualista"–. Pasu ente pasu, va definiéndose una hipótesis. ¿Y si’l Marqués de Sargadelos nun morrió por afrancesáu, como siempre se dixo, a manes de la xente de Ribadeo, sinón que foi víctima d’un asesinatu? ¿Y si l’autor d’esi crime foi’l misteriosu home de los Ozcos col que, acordies coles descendientes de Raimundo Ibáñez, tuvo rellación?

La indagación lleva al protagonista hacia la pista d’un antepasáu suyu, José Álvarez da Braña, al que s’atribúi la intención d’abrir en Grandas "una fábrica d’olas, como a qu’al final montara Ibáñez en Sargadelos". Da, tamién, con un escritu del fíu de Domingo Alonso de Magadán sobre la muerte del Marqués que resulta ser la "primeira novela n’eonaviego". Una novela dientro la novela que nos saca de la nuestra dómina pa llevanos a la segunda metada del sieglu XVIII.

Ente esta narración y el capítulu final establécense dellos paralalelismos, como l’encuentru de dambos protagonistes col "doppelgänger", una anuncia de muerte que los llectores tendrán que descifrar. Nel encruz de les dos trames, en tou casu, nel puntu onde la Historia s’alimenta d’histories pequeñes, ye onde Souto cree encontrar la clave interpretativa d’unos fechos que rebaten y al mesmu tiempu confirmen el rellatu históricu, nun descubrimientu que nos llanta, como llectores, a traviés d’una trama novelesca orixinal y mui bien llevada, nel terrén inciertu y fértil de la desmitificación.

El asesino de Sargadelos Cristóbal Ruitiña Impronta, 244 páxines 16,15 euros

