Noah Wyle, de vuelta en 'The Pitt': "Hicimos la serie para los sanitarios que están en primera línea"

'The Pitt' era un proyecto a priori modesto. En mitad de días financieramente extraños, Max se aferraba al valor seguro del género hospitalario y, además, con uno de sus rostros más emblemáticos, Noah Wyle, antiguo John Carter del clásico 'Urgencias'. "Como no sale cara, hemos podido pedir quince episodios", nos contaba Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, en una entrevista en mayo de 2024. "La idea es ver si la gente acepta algo así después de haberse acostumbrado a las temporadas de entre ocho y diez episodios, algo que nosotros mismos empezamos, hasta cierto punto".

La gente lo aceptó, lo aceptó gustosamente; cada episodio superaba en número de espectadores al anterior. También la crítica apoyó el proyecto, una vez comprobó que esto no era exactamente un 'reboot' encubierto de 'Urgencias', sino que tenía su propia personalidad. Como colofón, en septiembre del año pasado recibía cinco premios Emmy, incluyendo los de mejor serie dramática y mejor actor protagonista (para Wyle, también productor). Este año volverá a concursar: su segunda temporada se estrena mañana, casi exactamente un año después de la primera. Y se acaba de saber que habrá tercera.

"No sé cuál es nuestro ingrediente secreto", nos explica Wyle en mesa redonda virtual sobre la sorprendente aceptación. "En un principio nuestra intención era hacer el drama médico más preciso que jamás se hubiera visto en televisión, y ser tan fieles como fuera posible a la experiencia de los sanitarios que están en primera línea. A ellos nos dirigíamos y ellos fueron los primeros en abrazarnos. La serie se hizo famosa por el boca-oreja de la comunidad médica. Ellos confirmaron su autenticidad e invitaron a otra gente a descubrirla".

Hay algo más que distingue a 'The Pitt' del grueso de dramas médicos ahí afuera: por mucho que se hable de ella como serie de vieja escuela, su sensibilidad remite más a los atrevimientos cuasi periodísticos de David Simon que al melodrama habitual en el subgénero. "Hemos quitado muchos artificios esperables, como la música y algunas herramientas cinematográficas que pueden sacar al espectador de la experiencia y recordarle que está viendo algo diseñado para su entretenimiento en lugar de para apelar a sus sentidos de manera diferente". Hablando de artificios, en la serie no se usan imágenes generadas por ordenador: todo lo que se ve son efectos especiales de maquillaje. "El parto del episodio 11 fue increíble. Hice todo lo que dije que estaba haciendo. ¡Realmente saqué a ese bebé robótico de ese increíble falso torso!".

Un agitado 4 de julio

En su regreso, 'The Pitt' se desarrolla diez meses después del anterior turno que vimos y sufrimos y no podremos olvidar. Es el fin de semana del 4 de julio, con lo que se pueden esperar accidentes con barbacoas. El Dr. Robby (Wyle) planea cogerse un periodo sabático de tres meses antes de que su trabajo en el Pittsburgh Trauma Medical Center acabe con su cordura. Piensa recorrer Norteamérica en moto, pero "esto es más que la clásica crisis de la mediana edad", nos avisa Wyle. "Se trata de lidiar con un trastorno de estrés postraumático. Es la suma de más de tres décadas atendiendo a cuatro o cinco personas cada hora en el peor día de su vida. Ser el capitán es difícil porque te aísla: has de poner todo el tiempo, incluso en el peor momento, cara de competencia y confianza".

Si hay un tema central en esta segunda temporada, es que los doctores no son los mejores pacientes posibles. "Han pasado diez meses desde el tiroteo masivo de la anterior temporada y queríamos ver cómo se sentiría ahora la gente involucrada. Los hay que han buscado ayuda, pero también hay quien la necesita y no la tiene y quien, directamente, niega que la necesita. También hemos leído muchos titulares para extraer casos relevantes, tanto en el contexto de Pittsburgh como de todo Estados Unidos".

Wyle pasa entonces a comparar la situación sanitaria en el país a mediados de los 90, cuando se estrenó 'Urgencias', con la que se vive ahora: "Hace tres décadas, unos 40 millones de estadounidenses carecían de seguro de salud y usaban las salas de urgencias como su fuente principal de asistencia médica. Hoy en día, todo está aún peor. Los sanitarios han de luchar con la plaga de la desinformación, pero, sobre todo, con los recortes en financiación y personal". Esta segunda temporada abordará el proyecto de ley presupuestaria de Trump y los fuertes recortes al programa de sanidad pública del Medicaid.

Cerrando el círculo

Tras dejarse ver en 'Rebeldes del swing' y 'Algunos hombres buenos', el Wyle de veintipocos ambicionaba, sobre todo, papeles más substanciales en cine y teatro, pero su agente lo convenció para hacer una prueba para el piloto de cierta serie de médicos creada por Michael Crichton y producida por Steven Spielberg. Acabó siendo fichado y pasando más episodios que ningún otro actor (254, para ser precisos) en la plantilla del hospital County General; fiel al proyecto hasta la onceava temporada e invitado especial en las últimas.

Habrá quien lo recuerde también, quizás, como el héroe de la franquicia 'El bibliotecario' o el padre capturado junto a su familia por alienígenas en 'Falling skies'. Para la mayoría, sin embargo, Wyle siempre será John Carter y ahora Robby, que es un poco el mismo personaje, solo que treinta años más viejo y con un espíritu más dañado. "Curiosamente, rodamos a solo 60 metros del plató donde hicimos la vieja serie”, apunta. “Es todo muy sincrónico, volver y hacer esto otra vez. Es como si estuviera cerrando un círculo".