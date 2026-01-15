Orixinales carreiros

El llibru "Carreiros de la vida" (Trabe, Uviéu, 2025), obra de Xosé Mª Rodríguez de Bimeda, presenta delles orixinalidaes, amás de la orixinalidá mayor, que ye’l estilu de la llingua lliteraria del autor. La portada ofrez en lletra pequeño un avisu que diz "Inclúi versión castellana". La relativa novedá d’esta prestosa sorpresa resuélvese mirando la segunda páxina que pon: "Descarga de baldre la versión castellana". Y debaxo apaez el iconu, mui afayaízu, del correspondiente QR. Les fotos tamién son orixinales. La de la portada amuesa una muyer moza con nenu al cuellu y en la solapa apaez el rostru de Rodríguez de Bimeda. Les dos semeyes señalen perbien el tiempu estéticu del llibru: una, en blanco y negro, pué ser qu’apunte a los años cincuenta del pasáu sieglu y la otra , en guapu color, retrata bien la edá de quien corrió los carreiros de los qu’escribe. Notru nivel importante tenemos el Entamu de Roberto González-Quevedo. L’académicu desplica como amigu y como collaciu la rellación d’estos "carreiros" lliterarios col restu de les obres de Chema, dientro de la historia moderna de la cultura asturiana. Sorraya Roberto l’apaición del segundu llibru de Rodríguez de Bimeda, "Xuan Canas, nial d’alcurdanzas", en 1983. ¿Por qué? Por ser esi añu nel que se aceptó, diz, "la nueva ortografía por patriotismu ya pol bien del conxuntu de la lliteratura". Eso lleva’l entamu a allabanciar "Carreiros de la vida" con una curiosa metonimia marina: "…sal a la mar un barcu nuevu, flamante, chenu de talentu ya, agora tamién, de la madurez del escritor". Nel fondo dizse qu’esa madurez significa con ella la de la llingua del nuestru llibru que nun ye otra que la variente occidental del asturianu. La que la xente llama tovía con arguyu "el bable occidental". Y nun ye pa menos cuando esti llibru nun ye solo que seya "occidental": ye que conforma lo que hai que considerar dialectu propiu del autor. "D’orfebrería", como califica González Quevedo y que por embargu xúntase al llabor d’esi grupu compactu d’escritores occidentales "conos que s’identifica Chema", "dalgunos más al.lá de las l.línias de demarcación alministrativa".

Nuestru llibru presenta un Índiz con tres "partes: Aquel piquenu mundu" (15-58 páxines), "Outros mundos" (61-99 páxines) y "El mundu enteiru" (103-158 páxines). "Los carreiros de la vida" nun ye nin una autobiografía, nin un documental, nin una novela, pero tien daqué de caún d’esos xéneros. La notable bayura d’un lléxicu ricu y relluciente dévese al trabayu del autor que lu arrexunta tanto del so ámbitu rural como del modernu de la vida urbana. Los capítulos desendolquen hestories y anéudotes (convertíes, si se quier en categoríes), son curtios (pero non propiamente breves) y van diferenciaos por númberos romanos. La primera parte céntrase na vida del autor neñu y adolescente, la segunda parte y la tercera ábrense en mayores diferencies y diversidaes con frecuentes camientos estético-morales. Al escritor Xosé Mª Rodríguez de Bimeda se-y dan bien sistemes que caltienen "el realismu de la omisión": en VIII-de P1, el "buelu Claudiu" siente unas "queixas extrañas" –"¡Valéime, valéime"– del "sou compadre Pachón", pero nun ye quién a atopalu y ayudalu pela arrodiada. Munchu tiempu dempués los dos personaxes ayúdense "pa reparar el teitu la cabana. Nun descuidu Pachón resbaróu nuna l.lousa ya desplomóuse dende’l cumal. "¡Valéime, valéime –esclamóu, con aquel.las mesmas palabras".

En IX- de P2, final. "Son los mensaxes imborrables, con palabras que seique nun s’alcuentren en ningún diccionariu, que los buelos tresmitieron a los padres, ya estos a ti, pa que tu tamién los entregues a los que te suceden".

Carreiros de la vida Xosé Mª Rodríguez de Bimeda Trabe, 168 páxines 15 euros

