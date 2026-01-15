El silencio creador

Estos días podemos visitar en la Galería Llamazares de Gijón "Entre fuegos, agua", de Victoria Iranzo. Una exposición con pinturas y esculturas de diversos formatos y con un planteamiento estético singular en el que la rotundidad formal de las imágenes parece contradecir la serenidad que transmiten.

María von Touceda, encargada de comisariar y presentar este excelente proyecto, con la naturalidad y rigor que la caracterizan, comenta en el texto curatorial que estamos ante "un viaje tan personal que se universaliza sin remedio a través de cada una de las obras". Nos hallamos ante unas pinturas en las que se entremezclan experiencias e influencias plásticas con aspectos ligados a la propia vivencia y personalidad de la artista. En su momento, María von Touceda, colaboradora habitual en la sección cultural de la revista "Cáñamo", realizó una jugosa entrevista a esta creadora profundizando en aspectos que distinguen su trabajo: una paleta dominada por el rosa y el azul, la organicidad de las formas y el orientalismo latente en los temas, las composiciones y en la concepción espacial.

"A fount of flowers". / LNE

La originalidad temática plantea diversas lecturas: están los elementos (agua, fuego, tierra y aire, también el éter, quintaesencia de los cielos y portador de luz), todos ellos componentes fundamentales de la materia y la vida, según las filosofías griega y oriental, y que actúan como metáforas visuales aludiendo a procesos internos, a estados emocionales o mentales que se suceden en la vida y, especialmente, durante el proceso creativo. Así se intuye en el título de la exposición, donde la excitación y la euforia relacionados con el fuego se ven compensadas por el agua, símbolo de fluidez y cambio. En la mayoría de los cuadros se muestran paisajes esencialistas en los que bosques, plantas, lagunas, cascadas, montañas y volcanes adquieren un sentido trascendente que va más allá de una interpretación convencional.

"Forest shield". / LNE

Nos hallamos ante un trabajo que se desmarca de las estridencias que caracterizan parte del arte que hoy nos rodea. La obra de Victoria Iranzo conecta con la naturaleza de manera sencilla y, sobre todo, poética. Cada imagen reclama una vuelta a la armonía con el entorno, los óleos son auténticos chutes de energía que, con una cierta carga nostálgica, hablan de lugares idílicos, primigenios, una realidad paralela que plantea una profunda reflexión sobre la perdida de referentes naturales.

"The floating lake / LNE

Hay obras claves en esta exposición como "Mountain on fire" (130x162 cm) o "The floating lake" (170x155 cm), ya destacables por sus generosos formatos y donde la solidez de la montaña y la fluidez del agua parecen vertebrar el sentido de toda la muestra. En "A fount of flowers", un óleo sobre lino de 50x40 cm, observamos un cuenco-estanque que contiene una extraña y sensual flor (pieza desarrollada también tridimensionalmente con pasta polimérica, acrílico y resina y que sirvió de "maqueta" para su posterior traslado a la pintura). En esta pintura la frondosidad boscosa se concibe con gesto libre, evidenciando una conexión directa con la materia, sin filtros. Expresividad que remite a una larga tradición en la historia de la pintura y que parece arropar al singular contenedor realizado con minuciosidad, una pintura introspectiva que caracteriza a la mayoría de obras expuestas. Su organicidad y sintética extrañeza recuerdan alguno de los trabajos de Louise Bourgeois, artista de referencia para nuestra pintora. Pero, como la propia Iranzo comenta: "Consumo imágenes de manera constante. Artistas como Eva Hesse, Paula Modersohn-Becker o Paula Rego me han influido no solo por su obra, sino por su manera de entender el proceso creativo. Me interesa cómo en sus trabajos se intuye la relación entre obra y vida, y cómo esa conexión puede leerse a través de la evolución de sus ideas, imágenes y preocupaciones a lo largo del tiempo".

"Cloudy cloud". / LNE

Son palabras que reflejan la importancia de un proceder que nace de las lecturas y de las maquetas y, sobre todo, de la manera de integrar esas referencias en el desarrollo y plasmación de sus metáforas visuales. Un recorrido inevitablemente atravesado por los estados emocionales y mentales por los que transita. En "El silencio creador" el escritor Federico Delclaux profundiza en esos momentos íntimos que definen el quehacer de cada artista y que "conducen hacia la quietud en momentos de turbación, hacia la fuerza creadora cuando invade el desánimo o a la lucha cuando parece que se apaga aquel fuego". Así se perciben las obras de Victoria Iranzo, como las de una artista que vive ese proceso con honestidad.