Videopodcast
Laura Ferrero, en el pódcast del suplemento ABRIL: "Ya no está tan estigmatizado el divorcio como estaba en los 80"
La escritora y periodista protagoniza un nuevo episodio de 'Libros y Cosas' con ‘Los astronautas’, su última y muy autobiográfica novela
María Soto
El 26 de diciembre de 2018 llegó a manos de Laura Ferrero (Barcelona, 1984), hija de padres divorciados, una foto extraviada en la que aparecían su madre, su padre y ella. Ese día, decidió empezar a escribir 'Los astronautas' (Alfaguara), la novela de su familia.
A partir ese hecho autobiográfico, la escritora y periodista, que esta semana protagoniza un nuevo episodio de 'Libros y Cosas', el videopodcast del suplemento ABRIL de Prensa Ibérica, logró construir una ficción sobre todos esos relatos que nos inoculan en la infancia acerca de nuestra propia vida y que no nos cuestionamos hasta que somos capaces de observarla desde fuera.
De todo ello habla durante la conversación con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon, que puede resumirse en esta reflexión: "Yo creo que la sociedad ha cambiado, no está tan estigmatizado el divorcio como estaba en los 80, que es cuando se separan mis padres. Eso está superado, pero al principio de la promoción solía decir en las entrevistas, y quedaba muy bien, que en España hemos aprendido a separarnos, y no sabéis la de veces que la gente me ha dicho que no. No es que sigamos en el mismo punto, obviamente está menos estigmatizado, pero, al final, las pasiones y lo que ocurre en un matrimonio sigue ocurriendo de la misma manera. Sí que es verdad que yo creo que los niños se ponen más en el centro de lo que se ponían antes en las separaciones. Me han venido a veces abogados diciendo: es que cuando un cliente me dice que se está separando, le recomiendo que se lea tu libro".
