Muere Merche Macaria, del trío 'La, la, la', que acompañó a Massiel en Eurovisión

Mercedes Valimaña Lechuga, conocida como Merche Macaria y que fue integrante del trío 'La, la, la', que acompañó a Massiel en 1968 en Eurovisión, además de prestar su voz a personajes y sintonías de series de animación como 'La abeja Maya', ha fallecido este jueves en su localidad natal, El Puerto de Santa María, a los 89 años.

Mercedes Valimaña, que estaba a punto de cumplir, el próximo 29 de enero, los 90 años, ha fallecido esta mañana en el hospital Santa María de El Puerto en el que había ingresado el pasado martes, según ha explicado a EFE su sobrino Antonio Valimaña.

La voz de una generación

En sus redes sociales, el alcalde de la localidad, German Beardo, ha despedido a una artista a la que en 2021 se le otorgó la Medalla de Oro de El Puerto de Santa María.

"Merche ha sido la voz de una generación y una mujer valiente, adelantada a su tiempo, que llevó siempre con orgullo el talento portuense siendo la mejor embajadora de su tierra", ha comentado el alcalde en sus redes sociales.

Premio Nacional de la Sociedad de Artistas, Interpretes o Ejecutantes de España por toda una vida dedicada a la música, recibió el apodo con el que era conocida porque su padre fue el propietario del Cine Macario de El Puerto.

En su ciudad natal comenzó sus estudios de piano y solfeo, que continuó en Cádiz y Sevilla.

El trío La, la, la

En 1962 quiso ir a Madrid a completar la carrera de Canto en el Conservatorio Superior de Música e iniciar su carrera profesional, que emprendió cantando en anuncios de la época de marcas como Coca-Cola o Heno de Pravia.

Fue allí donde formó con María Jesús Aguirre y María Dolores Arenas el trío La, la, la, que acompañó a Massiel en su triunfo en Eurovisión en el año 1968.

A este festival acudió otras veces acompañando a otros artistas como Julio Iglesias, en 1970, Karina, en 1971, Sergio y Estíbaliz, en 1975, y en 1978 a José Vélez, e incluso a participantes que representaban a otros países, cuenta su sobrino.

También acompañó a Cecilia en el Festival de la OTI.

Su voz acompañó en grabaciones y giras a artistas como Nino Bravo, Camilo Sesto, el Dúo Dinámico, José Luis Perales, Luis Aguilé o Julio Iglesias.

Merche Macaria puso también voz a sintonías de series infantiles como 'La abeja Maya', 'Barrio Sésamo', 'Érase una vez el hombre' o 'Fraggle Rock'.

Trabajó también mucho como dobladora de personajes de series de dibujos animados y películas de animación como 'La Dama y el Vagabundo' o 'La cenicienta', 'Pocahontas 2' y 'Tarzán', en la que cantó con Phil Collins la canción 'En mi corazón estarás' para la banda sonora en castellano.

Madre de un hijo y abuela de cuatro nietos, Merche Macaria será despedida mañana en un funeral en la capilla Virgen de Los Milagros de El Puerto, donde se recuerda como cada 8 de septiembre cantaba en el 'Ave María', que se dedicaba a la patrona de la ciudad.