Cambiu de rumbu

Nes frecuentes referencies marítimes qu’encontramos na poesía asturiana contemporánea –d’Aurelio González Ovies, de Xuan Bello, de Milio Ureta…–, dominen les concepciones estétiques neorromántica y simbolista. La mar constituye una realidá física de proporciones inconcebibles qu’unes veces reflexa o reviste d’imaxinería los sentimientos del poeta y otres, impónse como un oxetu de contemplación estética.

A finales del sieglu XX, un escritor del Resurdimientu, Ignaciu Llope, axuntó, na lletra del conocidísimu cantar de Llan de Cubel "La casa gris", la suxestión que produz la evocación del paisaxe marín cola señardá qu’alimentaba daquella la escritura de munchos poetes, sobre too cuando se referíen a la casa natal. La mar, ye, nesta composición, un símbolu del pasaxe qu’alloñara al autor de les coordenaes culturales de la infancia.

La mar ye tamién una constante na obra d’Alfredo Garay. En poemarios como "Run" (Baxamar, 2019), "Bichoques" (Baxamar, 2021) y "Plizcos" (Baxamar, 2024), contituye’l marcu de bien de composiciones y aporta un campu semánticu d’illimitaes ramificaciones metafóriques que permite al autor tratar les cuestiones esistenciales más variaes, y en particular, l’amor y l’erotismu. En "Rumbu", sin embargu, el poemariu ganador del premiu "Teodoro Cuesta" en 2024, Garay sigue otra deriva. Ruempe cola tradición poética onde s’inxiriera adré y qu’él mesmu contribuyera a desarrollar, escribiendo una obra onde s’entemecen la poesía de la esperiencia y el realismu social, na que la mar davezu ye sinónimu de muerte: "La mar llambiendo’l pueblu. / O combatiéndolu".

Nesti llibru, la voz poética vuélvese hacia la biografía propia, ofreciéndonos una visión antropolóxica y sociolóxica de la vida de la xente de la mar. El calter testimonial de los poemes apaez enunciáu na definición que los precede: si la "Cuarta del compás" son "caúnu de los trenta y dos rumbos o vientos nos que se divide la rosa náutica", el suyu, el so rumbu ye la materia d’un poemariu que magar l’autobiografismu reivindícase social y universal. El poeta reconozse –a él y a la familia– como "carne de salitre", esto ye, como clase trabayadora, y esto va llevalu a escribir d’otra manera. La mar d’esta historia ye’l recursu que tienen pa ganase’l pan y tamién una fuerza destructiva; alguna vez, si acasu, l’escenariu gayoleru de la neñez: "El muelle y la playa: la llibertá".

"Rumbu" empieza con un rellatu fantaseáu d’un nacimientu nel Cantábricu –"Salí envueltu n’ocle / y el pelleyu marcáu / d’escames de sal"–, un episodiu qu’acerca la obra al realismu máxicu, otorgando al rellatu la potencia de los mitos. Esti tonu escurezse bien llueu a través de les descripciones que, alternando’l versu llibre cola prosa poética, va faciendo l’autor de la probitú de la casa y del ambiente onde se crió: "Arroyaba la murnia peles parés. / Colábase perbaxo les puertes. / Salía a la cai camín del puertu. / Embarcaba como un personaxe más de la compaña".

Los héroes d’esta historia son los "Homes de mar" endurecíos pol trabayu y polos códigos del orde patriarcal –"Foscos ante l’afalagu. / Bastos col sexu. / Brutos nel amor"– y les compañeres qu’aguantaben les moñes y los golpes –"Muyeres de manes blanques, de manes fríes, de manes encallecíes. Muyeres fértiles en fíos y en penes"–. Toles fazañes se resumíen núna, la sobrevivencia, esquivando les roques de la fame, el naufraxu y l’alienación: "Podíes vivir ensin llibru de familia pero non ensin rol".

La infancia y la mocedá son una preparación –"Supi primero remar qu’andar en bici"– baxo la mirada atenta del padre –"Neñu, ponte a la caña"–; una elección aparente –"Dir a la mar yera dir a otru mundu, / viaxar a un llugar fantásticu"–, fecha dende una ceguera necesaria pa olvidar el mieu y la memoria de los afogaos: "La soledá del muertu no inmenso". Ensiguida, la rutina, la desgana –"Los últimos díes nun yeren más qu’un mirar llonxe" y el mieu a "ver venir pente les foles la lancha que manda la güestia"–. Al cabu, el despertar y un cambiu de rumbu "baxo les constelaciones" del cuerpu la muyer amada, en busca d’otra vida, en busca de paz.

Rumbu Alfredo Garay Trabe, 64 páxines 15 euros

