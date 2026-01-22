Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporal AsturiasEmpleo en IndraExonsejeraIncidente en el AVELey de propiedad horizontal
instagramlinkedin

Música

Compromiso musical

Yuja Wang, György Ligeti y el interés de los músicos por la creación contemporánea

Yuja Wang, durante un concierto.

Yuja Wang, durante un concierto. / EFE

Cosme Marina

Cosme Marina

Resulta curioso cómo a una parte del público le llamó la atención que la célebre pianista Yuja Wang interpretase la pasada semana el "Concierto para piano" de György Ligeti junto a la Mahler Chamber Orchestra bajo de dirección de Fabien Gabel. Obra estrenada a finales de la década de los ochenta del siglo XX, es una partitura de gran dificultad interpretativa y muy exigente para el oyente.

Y resalto que llamó la atención porque, habitualmente, los artistas en gira apuestan por el repertorio más trillado con el fin de concitar la aprobación general del público y también, por qué no, realizar alardes virtuosísticos sobre los que se cimenta su fama. Pero esto, poco a poco, está cambiando. Cada vez encontramos a más músicos que tienen un firme compromiso con la creación o que muestran una especial predilección por partituras que, sin ser estrictamente contemporáneas, aún necesitan del apoyo de los intérpretes para asentarse en el repertorio.

Es esencial esa dedicación a la música escrita en nuestro tiempo. Casi diría que es una obligación. Y más aún cuando se trata de músicos que concitan multitudes porque ahí el altavoz es aún mayor y su influencia acrecienta el impacto de obras que debieran escucharse con otra asiduidad.

Noticias relacionadas

Tiempo atrás la creación contemporánea tendía a refugiarse en pequeños festivales o en formaciones especializadas que apuntaban a un sector del público muy concreto. Las orquestas incluían con cuentagotas algún encargo en su programación y poco más. Afortunadamente esto está cambiando. Nuevas generaciones de compositores han extendido la creación, rompiendo las rigideces y las imposiciones propias de otras épocas, y están consiguiendo audiencias extraordinarias. Los resultados podrán gustar o no, pero tienen su escaparate y muchas de ellas están logrando romper la maldición de la nueva música que significaba que gran parte de estas creaciones se escuchaban en el estreno y caían en el olvido absoluto de manera súbita. Ahora estamos ante óperas que se comisarían entre varios teatros u obras sinfónicas que encargan cuatro o cinco orquestas y que luego tienen vida más allá de esas primeras audiciones en otras formaciones y en países diversos. Está, por tanto, generándose un apoyo a la creación que ha conseguido integrarla con el repertorio tradicional y eso es una magnífica noticia para la formación de nuevo público y para que el tradicional sea capaz de romper unos prejuicios que empequeñecen su capacidad para producir nuevas experiencias artísticas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
  4. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  5. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
  6. Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
  7. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  8. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

En manos de los extremos

Tracking Pixel Contents