En los márgenes de la imagen

Siempre ha existido la posibilidad de que la fotografía se contemple como un género literario, o al menos como algo que pudiera trascender su propia realidad. Se podrá decir que lo mismo sucede con la música o con la pintura, pero lo cierto es que, de una manera más evidente que en los otros casos, cada fotografía supone la promesa de una historia, o algo muy poético: la intención de captar y congelar un instante. En una oportuna y suculenta introducción de Joan Fontcuberta al libro que empiezo a reseñar, "Relatos revelados", se dice que "el álbum de familia fue la primera forma de fotonovela, a menudo una novela río". Lo que nos lleva también a pensar en cómo ha cambiado nuestra relación con las fotos; hablamos de algo especialmente transformado por el paso de lo analógico a lo digital.

Pero la edición de un libro nos obliga a recordar que las transiciones nunca se completan del todo. "Relatos revelados" reúne a Fontcuberta, uno de los fotógrafos y teóricos de la fotografía más importantes de este país, con siete narradores cuya obra es lo bastante fronteriza para que se encuentren en un territorio común, revelado.

Los autores son: Pilar Adón, Jorge Carrión, Iván de la Nuez, Miguel Ángel Hernández, Alicia Kopf, Valentín Roma e Irene Solà.

Cada escritor toma alguno de los proyectos del fotógrafo y compone un relato a partir de él. De igual a igual, estableciendo un diálogo, sin jerarquías. El texto no es un pie de foto (según Fontcuberta, género inventado por el fotoperiodismo) sino una revelación, en sentido literal y en el sentido asociado a la fotografía; algo mágico e inexplicable hay en esa aparición: aunque haya una explicación química, quién sabe si también en el caso de los narradores.

En el libro, cada texto se acompaña con la reproducción de alguna de las imágenes de cada proyecto, con lo cual nos encontramos ante una obra literaria y una obra de fotografía; aunque, tal vez, en este caso, estemos ante las dos caras de una misma moneda. Lo importante es calibrar el resultado de los estímulos: observar que los relatos nos empujan a revisar las fotografías en nuevas claves. Del encuentro surge un espacio, no de capas superpuestas sino entrelazadas. Se conserva la independencia de cada parte, pero surge un tercer elemento fruto del encuentro. Ese elemento está en la cabeza del lector y así puedo imaginarme, por ejemplo, a Irene Solà como un personaje de Jules Verne evocando una vieja historia de tormentas y barcos hundidos, todo ello provocado por el proyecto de 2024 de Fontcuberta: "Voyages extraordinaires". O cómo Miguel Ángel Hernández se imagina un inquietante relato en el que una pandemia acaba por destruir y deteriorar todas las fotografías del planeta. Y todo al ver el resultado físico del paso del tiempo sobre las reproducciones de imágenes.

Que este libro, y otros, aspiren a dar la vuelta a la relación y que el texto no ilustre a la imagen, sino que la interrumpa, la desestabilice y la abra a nuevas interpretaciones.

Puede que cualquier reflexión u ocurrencia de esta reseña esté contenida en las palabras de Iván de la Nuez incluidas en la introducción del libro: "El arte contemporáneo ha ido derivando hacia la literatura al mismo tiempo que la literatura se ha adentrado en el terreno artístico". Hay saturación de la imagen (iconocracia). Para Fontcuberta el arte contemporáneo ya es literatura y la literatura ya es arte. Acabar como él acaba recordando las palabras de Cortázar viene muy a cuento: "Las fotos cuentan, pero nunca lo cuentan todo: la novela empieza en los márgenes de la imagen" ("Las babas del diablo").

De los escritores participantes en "Relatos revelados" se espera más un sabotaje que un homenaje. En todo caso, la narrativa que se proyecta de pedestal en pedestal se agota en sí misma. Para Joan Fontcuberta, que lo mismo aúna premios fotográficos que de ensayo, la solemnidad siempre está fuera de foco.