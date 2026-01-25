Superventas por sorpresa: así son los jóvenes fenómenos literarios que compiten con Dan Brown y Freida McFadden

"Está siendo todo muy loco", resume, vía audio de Whatsapp, Gil Pratsobrerroca (Vic, 1996), autor del momento e inesperado superventas de la campaña navideña. Por 'todo', el joven autor catalán, 28 años de nada y un par de cursos de escritura en el Ateneu Barcelonés, se refiere a lo que ha pasado (y sigue pasando) con 'El joc del silenci', novela que llegó a las librerías el pasado mes de septiembre y, después de dos meses de aparente nada, se ha convertido en el libro-fenómeno en catalán de finales de 2025 y principios de 2026.

La historia se explica rápido: 'El joc del silenci' entró a lo grande en el ránking de Libridata a finales de noviembre y, desde entonces, se ha mostrado intratable. Ni Joël Dicker ni Freidda McFadden. Primero Gil Pratsobrerroca, con su apellido de trabalenguas y ese adictivo 'thriller' sobre la desaparición de una niña de 7 años, y luego todos los demás. En Navidad hubo incluso un momento crítico en que la demanda superó a la oferta y hacerse con una copia de la novela era poco menos que misión imposible. ¿Las cifras? En total, siete ediciones -la octava estaba ya en camino- y 20.000 ejemplares impresos y distribuidos, cifra que multiplica por diez las ya de por sí optimistas previsiones iniciales. Nada mal, en cualquier caso, para un autor cuya máxima pretensión, asegura, era "no hacer el ridículo".

"Es un tío listísimo y ha pensado cada uno de los movimientos de la estructura", explica Mireia Lite, editora de La Campana, sello que ha publicado la novela. "Te engancha con las primeras cinco líneas y cada capítulo te deja con tanta intriga que has de girar la página y seguir. Ahora mismo competimos no solo con libros, sino con formatos tan exigentes como TikTok o Instagram, de consumo muy inmediato, y él me ha dicho que ha querido hacer capítulos cortos y que enganchen tanto que sean casi como un 'reel', que sigues leyendo casi sin darte cuenta", añade.

Nadie los esperaba aquí

Para Pratsobrerroca, sin embargo, todo es un pasmo tras otro. "Si después de publicarlo alguien me hubiera dicho: ‘esto está muy bien pero tiene un número de ventas limitadísimo', me lo habría creído, no me hubiera parecido extraño. De hecho, lo que sí me está pareciendo extraño es el increíble recibimiento que está teniendo. Estoy flipando, igual que todo el mundo, igual que mi entorno”, reconoce el escritor y guionista catalán. Lo mismo deben pensar Lucía Solla Sobral y Lana Corujo, otras dos autoras a las que nadie esperaba aquí pero que han estrenado el curso codeándose con plusmarquistas de la venta de libros como Dan Brown o la cada vez más omnipresente McFadden, fenómeno imbatible con tres libros entre los diez más vendidos en catalán y otros dos en la lista de castellano.

Cubiertas de los libros de Corujo, Solla Sobral y Pratsobrerroca / EPC

Sorpresa y campanada en un mundo editorial cada vez más polarizado. A un lado, los superventas constantes, plusmarquistas clásicos del 'best seller' a quienes muy mal se les ha de dar la cosa para no tocar podio en cuanto salen de imprenta. Al otro, el fenómeno inesperado; el escritor que nadie sabe muy bien de dónde ha salido y acaba haciendo sombra a todos los demás. En el centro, manteniendo el equilibrio, autores como David Uclés, que se prepara para repetir la hazaña de 'La península de las casas vacías' con 'La ciudad de las luces muertas', o Regina Rodríguez Sirvent, responsable de es boom editorial que fue 'Les calçes al sol' y que acaba de anunciar nueva novela, 'Crispetes de matinada', para el próximo mes de marzo. "Los clientes 'veintitreintis' no paran de aumentar, seguramente porque hay una hornada potente de autores jóvenes", advirtió hace unos días, Andrea Dolz, subdirectora de La Central del Raval, y en esa órbita se mueven precisamente tanto Pratsobrerroca como Corujo y Solla Sobral. Jóvenes debutantes capaces de sintonizar, ya sea a través de la intriga o el amor tóxico, con grandes bolsas de lectores.

"Es un libro que tiene mucha verdad, y parte del éxito está ahí. Al final, lo que se busca en los libros es vivir otras vidas, y eso es algo que este da" , constata Luis Solano, editor de Libros del Asteroide, a la hora de hablar de 'Comerás flores', novela que ha coronado a la gallega Lucía Solla Sobral (Marín, 1989) como revelación del año tanto por críticas como por ventas. La novela se ha colado en casi todas las listas de lo mejor de 2025 y, según la editorial barcelonesa, suma ya 70.000 ejemplares vendidos, cifra poco o nada habitual para una primera novela de una autora desconocida que explora las cicatrices de las relaciones tóxicas. "La voz narrativa está muy lograda y muchos lectores, lectoras sobre todo, se pueden identificar con el contenido, que es la historia de conflicto y maltrato narrada con complejidad, con muchos grises", valora Solano.

Boca-oreja virtual

A la visibilidad de 'Comerás flores' han contribuido, entre otras cosas, una presencia constante en medios de comunicación -más de medio centenar de impactos, entre entrevistas y reseñas- y premios como el Cálamo y El Ojo Crítico 2025, pero 'Han cantado bingo', la primera novela de la ilustradora Lara Corujo (Lanzarote, 1995) suma ya una decena de ediciones gracias, sobre todo, al boca-oreja virtual, la recomendación en redes como Tik Tok y el altavoz de prescriptoras 'premium' como la cantante Valeria Castro y la escritora Elisabet Benavent. Caminos al margen de los medios tradicionales para acabar llegando al mismo sitio. "Se nos ha colado en los más vendidos porque se ha viralizado", celebran desde su editorial, Reservoir Books. En el menú, oralidad canaria, dos hermanas bajo el volcán y 'blurbs' de impacto que saludan la ópera prima de Corujo como "el libro con el que he llorado más que en toda mi vida" o "una yincana por el cielo estrellado de la infancia".

'Han cantado bingo', de Lana Corujo, ha entrado en la lista de los más vendidos gracias a la viralización en redes / EPC

También 'El joc del silenci' se ha viralizado, pero a la antigua. En formato analógico y con los libreros haciendo de las suyas. "Es un éxito de las pequeñas librerías de Catalunya, ya que se ha vendido mayoritariamente en pequeñas librerías de barrio, de pueblos, de ciudad. Tenemos un tejido de librerías del que no acabamos de ser conscientes, porque son los grandes prescriptores. Si tienes a los libreros y libreras de tu lado, es una garantía de que, en mayor o menor escala, el libro funcionará", relata Lite.

Noticias relacionadas

Próxima parada, Sant Jordi, cita a la que La Campana confía en que 'El joc del silenci' llegue como libro "deseado" de la campaña. Para entonces quizá ya haya alguna pista más de esa adaptación audiovisual en la que varias productoras están interesadas.