Galardones de cine
'Sirat', elegida para optar también al premio BAFTA a la mejor película en lengua no inglesa
'Una batalla tras otra', con 14 nominaciones, y 'Los pecadores', con 13, encabezan la carrera por los galardones de la Academia británica
Nuevo reconocimiento internacional para 'Sirat'. La producción española dirigida por Oliver Laxe ha sido incluida entre las cinco mejores películas en lengua no inglesa de 2025 en los Premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), que se entregarán el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres. Una nominación que se suma a las dos que 'Sirat' ha obtenido en los Oscar y a las otras dos que tuvo en los Globos de Oro, entre otras muchas distinciones que la película ha ido recogiendo fuera de España desde que se presentó el pasado mayo en el Festival de Cannes.
Como ya ha sucedido en otros galardones, los dos principales rivales de 'Sirat' en la lucha por el premio BAFTA al mejor filme en lengua no inglesa serán la producción brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, y, sobre todo, la noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier, que ha ontenido nominaciones en otras siete categorías. Completan el quinteto de candidatos 'Un simple accidente', del iraní Jafar Panahi’, y 'La voz de Hind', de la tunecina Kaouther Ben Hania. Los mismos que en los Oscar. Títulos tan notables como 'Nouvelle vague', de Richard Linklater, y 'No hay otra opción', del surocoreano Park Chan-wook, se han quedado, de nuevo,fuera de la lista.
Para sorpresa de nadie, 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, y 'Los pecadores', de Ryan Coogler, encabezan la carrera por los BAFTA, aunque esta vez con las posiciones invertidas respecto a los Oscar:14 candidaturas para la primera y 13 para la segunda. Les siguen en número de nominaciones 'Hamnet', de Chloé Zhao, y 'Marty Supreme', de Josh Safdie, ambas con 11. Esos cuatro filmes son, junto con 'Valor sentimental', los que se disputarán el premio a la mejor película.
