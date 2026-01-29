El valor del arte

Tenemos la oportunidad de tomar el pulso a la plástica actual gracias al proyecto ENTREARTE V, que, organizado por la asociación de galerías de arte contemporáneo de Asturias, se puede visitar estos días en la Sala Sabadell Herrero de Oviedo. Trece galerías de la región muestran una cuidada selección de obras de sus artistas.

Obras aportadas por Pablo de Lillo, Arancha Osoro y Vigil-Escalera. / .

Más allá de analizar las diversas calidades de las propuestas que se exhiben, que entiendo son carta de presentación de cada galería, el proyecto permite reflexionar sobre la riqueza de enfoques que se ofrecen. Una pluralidad que se mueve entre la confianza hacia artistas con sólidas trayectorias y la apuesta por jóvenes emergentes que aportan savia nueva al panorama artístico regional.

La muestra de obras procedentes de las galerías Sala Sola, Amaga, Bea Villamarín, ATM y Acuña. / .

Mi labor como crítico de arte en este suplemento cultural está centrada en el análisis de las exposiciones temporales promovidas desde estas entidades privadas. Cada vez soy más consciente del importante papel que desempeñan en el engranaje económico, social y cultural. No son simples espacios expositivos: además de apostar (y arriesgar) por sus artistas, se convierten en promotores y dinamizadores del ambiente artístico local y regional, y algunas de ellas son la imagen de nuestra cultura plástica a nivel nacional e internacional, con su presencia en ferias de arte contemporáneo; cumplen así un papel de difusión y promoción siempre necesario.

Las obras aportadas de Espacio Líquido y 451. / .

Desde una perspectiva histórica, el valor de las galerías es subrayable; han sido y continúan siendo generadoras de patrimonio. Se hallan, junto a la crítica, la labor curatorial y el coleccionismo, en las raíces de la gestación de momentos plásticos históricos. El respaldo del marchante Ambroise Vollard al cubismo fue clave para la configuración de aquel estilo, como lo fue la apuesta de la galerista Denise René hacia la abstracción geométrica o la de Leo Castelli en el surgimiento del pop. Sin olvidar el papel desempeñado por nuestras galeristas en momentos claves de la Transición, especialmente Juana Mordó y su defensa del Informalismo. A otra escala, pero con un papel igualmente relevante, se hallan las galerías asturianas que, como Benedet, Tassili o Altamira, se convirtieron en la avanzadilla de la modernidad plástica.

En la actualidad, las galerías de arte se enfrentan a nuevos retos marcados por esa "modernidad líquida", que diría el pensador Zygmunt Bauman, ante la convicción de que el "cambio es la única cosa permanente". Este consumismo de imágenes a través de las redes y esta sociedad del espectáculo que lo simplifica y banaliza todo parecen imponerse ante la permanencia y trascendencia que, desde siempre, han estado asociadas al arte y a los valores fundamentales de la vida.

Del sentir generalizado del mundo de las galerías se extraen reflexiones interesantes sobre su realidad. El papel de "representación artística" que cumplen los profesionales de este sector podría quedar diluido ante el peso de las redes que, de forma masiva, visibilizan a muchos "artistas" sin la necesidad de intermediarios. Sin embargo, el contacto directo que ofrece una galería difícilmente puede ser sustituido por una experiencia virtual. Ser artista y estar representado por una galería es una garantía de calidad, profesionalidad y rigor. Implica un proceso de selección, de trabajo continuado y de responsabilidad mutua.

Más que un proyecto profesional, el galerismo es una experiencia vital, una apuesta por defender una línea de trabajo en la que se cree y que, como observamos en esta exposición, puede plantearse desde múltiples perspectivas, todas válidas, enriquecedoras y, sobre todo, complementarias.

Visitar este excelente proyecto es una manera de reconocer su valía, y ahora más que nunca, ante tales retos y riesgos, es importante reclamar la necesidad de que nuestras instituciones públicas consideren todos estos valores, que respalden esa reivindicación de aplicación del IVA cultural a las artes plásticas, como ya ocurre con otras disciplinas artísticas. Recientemente, desde el consorcio de galerías de arte contemporáneo, se ha publicado un comunicado en este sentido; en él se exige dicha aplicación y se evidencia el enorme agravio comparativo con otros países y otros ámbitos de la creación. Espero que esta injusta situación pronto sea corregida, pues, como se afirma en dicho documento, "en conjunto, las galerías conformamos el mayor museo del país: una red viva, descentralizada y en permanente actividad".

Noticias relacionadas

Desde su independencia, y como proyección de los propios artistas que representan, las galerías son uno de esos escasos lugares donde el rigor y la autonomía están presentes y donde el arte puede seguir manifestándose con plena libertad.