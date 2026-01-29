"Los cuartos propios de la lliteratura asturiana, una conversación colectiva", d’Inaciu Galán, ye llibru de la editorial Trabe (Uviéu, 2025) a partir d’un alcuentru cola Asociación Grana. Esti grupu cultural y social entamó el Premiu Yolanda Huergo "pa trabayos d’investigación n’asturianu", en honor y alcordanza de quien granó como semiente exemplar de la política d’Asturies. El premiu del añu 2023 ganólu l’autor, estudiosu y militante Inaciu Galán. Trabe acaba d’editalu y publicalu.

Como l’amigu Nacho Galán ye sobre too ocurrente y polifacéticu convién desplicar el títulu del so trabayu. Apresurase a dicir que va de la situación de les nuestres muyeres escritores: panópticu nunca teníu de nomes nuevos y apaecíos, de biografíes revisaes, de datos históricos y de mui plurales xuicios estéticos sobre les obres d’elles. Quiciás la pallabra "cuartos"del títulu llama l’atención, igual que teníemos qu’entrugar que quier dicise col subtítulu "Una conversación colectiva". Hai que mirar l’Índiz en páxina 149 y darréu la páxina 145 que pon "Llistáu de persones entrevistaes". ¡El desendolque del llibru fáise en conversación del autor con un colectivu d’especialistes y próximes al sentíu vital de les nuestres escritores, miraes dende’l panópticu! El dinamismu d’informes y xuicios de los coautores, coincidentes o non, produz una llectura de lo más prestoso y bayuroso. Y vamos a un detalle cuantitativu. ¿Cuántos son los coautores de la conversación? Son sesenta. (Queda ún con ganes de saber otru númberu, con un criteriu históricu, polo menos:¿cuántes muyeres escritores tenemos?).

Nun cabe dubia de que la metonimia de los "cuartos propios" de les escritores – espacios, habitaciones, salones, cases– tienen na contraportada d’esti llibru el meyor tratamientu hermenéuticu. Vien nel textu prologal "Dende’l mio cuartu", páxina 10, de Marta Mori.

"Si se pudiera representar la lliteratura asturiana como una casa, agarrando una de les imáxines preferíes de la poesía del Resurdimientu, veríamos que les muyeres, en munchos momentos, vivieron albentestate, fuera de les muries o ocupando algún cuartín de los anexos. Los albañiles que construyeron l’edificiu lliterariu (los antólogos, los bibliófilos, los historiadores de la lliteratura…) hasta finales del sieglu XX nun s’ocuparon de facer habitaciones pa les muyeres; y cuando les ficieron, nun nos engañemos, ye porque yá les teníen al pie d’ellos cola espátula na mano construyendo".

La investigación de Nacho Galán, tan estructurada como performativa, avanza d’esti xeitu: anicia nes escritores del sieglu XVIII y XIX, como Xosefa Xovellanos (1745) o Enriqueta González Rubín (1832), autora de la novela "El viaxe del tíu Pachu el Sordu a Uviedo", la primera escrita n’asturiano por una muyer y hai poco descubierta; nel sieglu XIX ye novedosa y especial Matilde de Soignie de las Alas-Pumariño, "que foi una muyer de l’alta clas avilesina del momentu que mos dexó una amuesa d’eses muyeres silenciaes a lo llargo de la hestoria, pero que tuvieron ehí, qu’esistieron. En 2021 apaeció esa misma obra en llibru, editada n’Avilés nel 1890 pa unviar a los asturianos migraos a Cuba".

Más: "Foi Mercedes de Soignie, escritora d’Avilés, quien descubrió los poemes de la so tía bisgüela". (Toi citando a Marta Mori, en páxina 44). Más: el capítulu "Sieglu XX, sieglu de lluches", en páxines 49-64, recueye ente otres autores a la mui actual, y referente de fondu, María Xosefa Canellada. Pa finar: el capítulu "El Resurdimientu, la revolución de les muyeres" ufierta, nes páxines 73-129, l’ampliu panorama que va dende Conceyu Bable hasta güei.

Ye ñidio que quien más pensó nos "cuartos propios" foi la gran artista Virginia Woolf. Xunto con Marta Mori y de xuro que con Inaciu Galán voi a afitar la so xenial sentencia: "Una muyer tien que tener dineru y un cuartu d’ella si quier escribir lliteratura".

Los cuartos propios de la lliteratura asturiana Inaciu Galán Trabe, 152 páginas 18 euros