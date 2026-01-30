Muere a los 71 años la actriz Catherine O'Hara, madre de Kevin en 'Solo en casa'

La actriz canadiense Catherine O'Hara, conocida por su papel como la madre de Kevin en la película 'Solo en casa', ha muerto este viernes a los 71 años tras una breve enfermedad, según ha confirmado este viernes el representante de la estrella canadiense a 'Variety'.

La intérprete también apareció en 'Beetlejuice' y series como 'Schitt's Creek', 'The Last of Us' o 'The Studio'. La segunda temporada de esta última, una comedia de Seth Rogen, había comenzado recientemente su rodaje.

O'Hara comenzó su trayectoria profesional a mediados de los 70 en la televisión canadiense, con 'Second City Television'. En 2020 fue galardonada con un premio Emmy y, un año después, con un Globo de Oro por su interpretación de Moira Rose, la extravagante matriarca de la comedia 'Schitt’s Creek'. Además, en 2025 había estado nominada de nuevo al Emmy y hace solo unas semanas al Globo de Oro por 'The Studio'.

Carrera cinematográfica

O'Hara también tuvo una exitosa carrera cinematográfica. Debutó en el largometraje en 1980 en la película 'Double Negative', que también protagonizó con sus coprotagonistas de 'Second City Television', John Candy, Eugene Levy y Joe Flaherty. A lo largo de 1980 y 1990, la actriz apareció en películas como 'After Hours' (1985) y 'Heartburn' (1986) de Martin Scorsese.

También interpretó a Delia Deetz en la película de terror y comedia 'Beetlejuice' (1988). Posteriormente, encarnó a Kate McCallister en la exitosa comedia 'Solo en casa' (1990) y su secuela 'Solo en casa 2' (1992). Los papeles recientes de O'Hara también incluyen la secuela 'Beetlejuice Beetlejuice', en la que repitió su papel de Delia Deetz, y la película de acción de Apple 'Argylle'.

Además, la intérprete canadiense dobló en varias películas animadas, entre ellas 'Pesadilla antes de Navidad' (1993), 'Chicken Little' (2005), 'La familia Addams' (2019), 'Elemental' (2023) y 'The Wild Robot' (2024).