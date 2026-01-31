Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Fallecimiento

Muere a los 89 años de edad Alma María Vaesken, cantante de Los 3 Sudamericanos

La artista paraguaya, que formó la banda junto a Johnny Torales y Casto Darío Martínez, ha fallecido en la localidad conquense de Tarancón

Los 3 Sudamericanos, con Alma María Vaesken en el centro, en una imagen de archivo.

Los 3 Sudamericanos, con Alma María Vaesken en el centro, en una imagen de archivo. / RTVE

EP

Cuenca

La cantante Alma María Vaesken, integrante del grupo Los 3 Sudamericanos, ha fallecido en Tarancón (Cuenca) a los 89 años de edad, según ha confirmado su familia en un comunicado.

Nacida en Paraguay, en 1959 fundó junto con Johnny Torales y Casto Darío Martínez la banda Los 3 Sudamericanos, que se instaló en España en la década de los sesenta para iniciar una larga y exitosa carrera musical durante la que recorrieron países y grabaron canciones como 'Pulpa de tamarindo', 'Cartagena' o 'Cuando salí de Cuba' o 'Me lo dijo Pérez', entre otros grandes éxitos de la época.

Alma María Vaesken será velada en el Tanatorio Castell de Tarancón, lugar donde residía actualmente junto a su marido. Este, 1 de febrero, a las 9.30 horas, será su misa funeral en la parroquia de San Vícctor y Santa Corona de la localidad taranconera para su posterior incineración en la capital provincial.

Noticias relacionadas

La familia agradece el apoyo y las muestras de condolencias por parte de admiradores, amigos y familia, así como la labor de los periodistas que se han interesado por la artista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
  3. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  4. ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
  5. Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
  6. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  7. Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento
  8. Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.

"¡Es una locura!": Manu hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.692.000 euros

"¡Es una locura!": Manu hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.692.000 euros

Muere a los 89 años de edad Alma María Vaesken, cantante de Los 3 Sudamericanos

Muere a los 89 años de edad Alma María Vaesken, cantante de Los 3 Sudamericanos

La contundente declaración de Ana Obregón tras hablar con Julio Iglesias sobre las polémicas acusaciones por las presuntas agresiones sexuales: "Se hará justicia"

‘El capital’

‘El capital’

‘El Pajar’: un acto de resistencia cultural

‘El Pajar’: un acto de resistencia cultural

Estar hecho un ‘machete’

Estar hecho un ‘machete’

AfterEgo

AfterEgo

Ricardo Méndez Salmón: «No sé si somos una cultura exhausta los europeos»

Ricardo Méndez Salmón: «No sé si somos una cultura exhausta los europeos»
Tracking Pixel Contents