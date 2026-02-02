La Biblioteca Nacional incorpora a su plataforma digital 19 manuscritos de Clarín, entre ellos el borrador de una novela inconclusa, fragmentos de una obra de teatro, artículos y cartas

La Biblioteca Nacional de España ha digitalizado 19 manuscritos de Leopoldo Alas Clarín que guardaba entre sus fondos, entre ellos varios de reciente adquisición, que se suman al centenar de obras editadas del escritor ovetense que estaban ya disponibles en formato digital. Tanto los manuscritos como los libros pueden consultarse, con acceso libre y gratuitamente, en la plataforma Biblioteca Digital Hispánica, que reúne miles de contenidos muy diversos, manuscritos y libros, pero también mapas, grabados, prensa histórica y material gráfico.

El conjunto de manuscritos incorporados a la Biblioteca Digital Hispánica, en una iniciativa que ha contado con la colaboración de la Consejería de Cultura asturiana, incluye artículos, una novela inconclusa, algunos fragmentos de una obra dramática, poemas y un borrador de un telegrama enviado por Emilio Castelar y varias cartas a distintos destinatarios.

Esta es la relación de los textos recién incorporados: Palique: [artículos] / Clarín. MSS/23083/30; Los rieles. MSS/23294/5; [Carta], 1889 en. 21, Oviedo, al director de Don Quijote. MSS/21373/36; Juanito Reseco: novela no terminada. MSS/23294/3; La millonaria: fragmentos de obra de teatro; Revista de ideas; [Carta], 1887 sept. 5, Salinas, a José María Estevan; [Carta], 1893 marzo 1, Oviedo, a Antonio Sánchez Ramón; [Carta], 1890 feb. 6, Oviedo, a Alonso y Orive; [Carta], [s.a.], [s.l.], a Urreche; [Carta], 1888 dic. 26, Oviedo, a Rafael Álvarez Sereix; [Minuta de telegrama], [s.a.], [s.l.], a Leopoldo Alas / Emilio Castelar; [Cartas], 1887-1888, Oviedo, a Salvador Rueda; [Cartas], 1894-1896, Oviedo, a María Guerrero; [Carta], [s.a.], [s.l.], a Fernando Soldevilla; [Cartas], 1900 dic. 1 y 1901 en. 13, a Eduardo Marquina y A. Utrillo; [Cartas], 1883-1895, Zaragoza, etc., a Sinesio Delgado. MSS/23318/1-50; [Carta], 1886 oct. 10, Oviedo, a Manuel Matoses, y Poemas autógrafos de poetas españoles enviados al Imparcial/ recopilados por Felipe Sánchez Calvo.

El Principado, a través de la Consejería de Cultura y, más concretamente, de la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala, mantiene desde hace años una colaboración estable con la Biblioteca Nacional de España para procurar "la conservación, preservación y difusión del legado clariniano. Por ahora, la Biblioteca de Asturias ha procedido a la digitalización de 50 obras del autor de "La Regenta", que ya han sido incorporadas a la Biblioteca Virtual del Principado. Próximamente, se subirán otras siete obras, entre las que figuran los manuscritos del Depósito Tolivar-Alas, uno de los principales conjuntos documentales vinculados al escritor, todas ellas digitalizadas en estos últimos meses.

Con la digitalización de estos materiales, apuntan desde la Consejería, se pretende "reforzar la conservación y preservación de los documentos originales y garantizar el acceso universal y permanente tanto a la ciudadanía como a la comunidad investigadora, que podrá consultar estos fondos desde cualquier lugar del mundo".