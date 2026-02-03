Mónica Rodríguez gana el Premio Alandar de narrativa Juvenil con "Nara", una novela protagonizada por una niña y ambientada en la Guerra Civil española
El nuevo libro de la escritora ovetense, Premio Nacional de Literatura Infantil en 2024 y "Asturiana del mes" de LA NUEVA ESPAÑA, llegará a las librerías, editado por Edelvives, el 15 de marzo
La escritora de literatura infantil y juvenil Mónica Rodríguez (Oviedo, 1969) es la ganadora de la XXV edición del Premio Alandar de Narrativa Juvenil con su novela "Nara", ambientada en la Guerra Civil española y protagonizada por una niña que "busca de respuestas en tiempos inciertos".
"Nara" cuenta la historia de una pequeña que, en el verano de 1938, durante la Guerra Civil, se adentra en el bosque mientras busca a su hermano desaparecido. "El encuentro inesperado con un joven soldado herido y los versos de un misterioso libro van a cambiar el incierto destino de la protagonista", avanza Edelvives, que editará la novela. El 15 de marzo llegará a las librerías. Además el premio está dotado con 14.500 euros.
Mónica Rodríguez recibió en 2024 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su libro "Umiko"y LA NUEVA ESPAÑA le otorgó el título de "Asturiana del mes". Editó su primer libro en 2003 y desde entonces ha escrito más de 70. Tiene en su haber, entre otros premios, el Cervantes Chico al conjunto de su obra, el Gran Angular, el Premio Anaya, el Edebé y los Premios Ala Delta y Alandar de Edelvives en 2011 y 2016, respectivamente. Su obra ha sido traducida al italiano, coreano, chino, turco y ruso. "Arena y Agua", "La niña de los pájaros", "Diente de león", "Los niños del muelle", "La partitura" y "El hilo de Clara" son algunos de sus títulos más populares..
El jurado del certamen ha valorado, en la concesión del premio, el hecho de «que se trata de una novela arriesgada y original, que destaca por sus rasgos de estilo, de una profundidad y belleza excepcional". "A diferencia de otros relatos sobre la Guerra Civil", continúa el acta del fallo, "esta obra huye de lo convencional para ofrecer un enfoque polifónico, construyendo el conflicto a través de la mirada plural y enriquecedora de sus personajes. Aborda temas profundos y universales como la crudeza de la guerra, la pérdida de los seres queridos o la lucha infatigable por la supervivencia. La solidaridad y la poesía marcan el destino de la protagonista, en un entorno que se desmorona bajo el fuego implacable de las bombas».
El jurado de esta edición estaba formado por Mari Ángeles Alonso (bibliotecaria), Begoña Regueiro (profesora), Lara Meana (librera), Rui Díaz Correia (el ganador de la pasada edición del premio) y Violante Krahe (jefa de Publicaciones de Literatura Infantil y Juvenil de Edelvives); Juan Nieto ha ejercido como secretario.
